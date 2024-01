Banques: Banco do Brasil envisage de s’installer au Maroc, selon la presse brésilienne

Le siège de Banco do Brasil, à Brasilia.

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion à l’étranger, Banco do Brasil envisage de s’installer au Maroc. C’est ce qu’a récemment révélé le média brésilien O Sul, indiquant que le Royaume figure sur la liste des 14 pays ciblés par la banque publique brésilienne, avec notamment la Corée du Sud, l’Angola, l’Espagne ou encore l’Inde. «Cette liste a été établie sur la base de l’analyse par la banque des activités commerciales des grandes entreprises clientes basées à l’étranger», indique le portail.

Concrètement, selon son vice-président Francisco Lassalvia, Banco do Brasil, qui est déjà présente aux États-Unis, en Argentine, en Autriche, au Paraguay, en Allemagne, au Portugal, au Japon, à Shanghai et au Royaume-Uni, envisage d’ouvrir des succursales ou des bureaux de représentation dans de nouvelles zones géographiques. «Lassalvia affirme que l’objectif est toujours d’accompagner les affaires que les clients font à l’étranger. Dans cette optique, la banque s’est rendu compte qu’il existe un flux constant d’échanges avec la Corée du Sud et le Maroc», précise O Sul.

D’après le média, cette stratégie d’expansion de Banco do Brasil entre notamment dans le cadre sa politique de financement des crédits à l’exportation qui ont atteint plus de 4,5 milliards de dollars en septembre de l’année dernière pour le segment des entreprises.

En intégrant le Maroc dans sa stratégie d’expansion internationale, Banco do Brasil, dont 50% du capital est détenu par l’État, souhaite justement tirer profit de l’augmentation des échanges entre le Maroc et le Brésil, qui est devenu le quatrième partenaire commercial du Royaume au cours de ces dernières années.

En 2022, la valeur des importations marocaines en provenance de la première puissance économique et démographique d’Amérique latine s’élevait à 1,06 milliard de dollars, en progression de 88,82% par rapport à 2021, sur un volume d’échanges global qui avait atteint un record de plus de 3 milliards de dollars (en hausse de 26,12% par rapport à 2021), selon le ministère brésilien du Développement, de l’Industrie, du Commerce et des Services.