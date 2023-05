Par la voix de son vice-président, le Brésil se félicite du partenariat avec le Maroc

Recebi hoje o Embaixador do Marrocos no Brasil, Nabil Adghoghi, para conversa sobre o atual estágio das relações entre Brasil e Marrocos, com foco em oportunidades de comércio e de atração de investimentos 🇧🇷🇲🇦 . O Marrocos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil no… pic.twitter.com/TgpQMWQ2rQ