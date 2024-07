Baisse du taux directeur: quel impact sur les prêts immobiliers?

La baisse du taux directeur à 2,75%, décidée par Bank Al Maghrib lors de sa deuxième réunion trimestrielle, devrait entraîner une diminution des taux d’intérêt appliqués aux prêts immobiliers. C’est ce que prédit Bachir Benslimane Bellemlih, président-directeur général d’Afdal.ma, simulateur et comparateur de taux de crédits immobiliers contacté par Le360, qui explique que cela se traduira par des mensualités de remboursement plus faibles et un coût total du crédit inférieur.

Selon l’expert, particuliers et professionnels devraient en tirer profit. «Les artisans et les autoentrepreneurs pourraient bénéficier d’un taux réduit à environ 4,65% (contre 4,75% actuellement, NDLR) pour des financements de plus de 20 ans, et les chefs d’entreprise jouiraient de conditions encore plus avantageuses, avec un taux de 4,40% (contre 4,50% actuellement; NDLR) pour des périodes prolongées», détaille-t-il.

Accroissement de la capacité d’achat des acquéreurs

Les commerçants, professionnels libéraux et salariés pourraient aussi en bénéficier. «Ils pourraient accéder à des taux de 4,5% à 4,75% (contre 4,65 à 4,85%, NDLR) pour des prêts de plus de 15 ans, les professionnels libéraux obtiendraient des taux de 4.6% (contre 4,70%, NDLR) pour des crédits de plus de 12 ans. Les salariés jouiraient de taux constants de 4,1% à 4,80% (au lieu de taux allant de 4,2 à 4,95 actuellement, NDLR), assurant une accessibilité élargie pour toutes les catégories d’emprunteurs», a-t-il ajouté. Les travailleurs indépendants devraient également obtenir des taux de 6,4% pour des durées dépassant 7 ans, contre 6,50% actuellement.

Notre interlocuteur estime que la baisse du taux directeur devrait aussi accroître la capacité d’achat des futurs acquéreurs. «Avec des taux d’intérêt plus bas, les acquéreurs potentiels peuvent être éligibles à des montants de crédit plus élevés. Cela augmente leur capacité d’achat, leur permettant d’accéder à des propriétés de meilleure qualité ou situées dans des zones plus recherchées», affirme-t-il.

La décision de Bank Al-Maghrib de baisser le taux directeur, qui coïncide avec le retour des Marocains résidant à l’étranger (MRE) durant la saison estivale, pourrait aussi stimuler la demande dans le secteur immobilier. «Leur présence et leur intérêt accru pour l’investissement immobilier durant cette période pourront dynamiser davantage le marché», souligne Bachir Benslimane Bellemlih.

Toutefois, la baisse des taux des prêts immobiliers n’aura pas lieu dans l’immédiat. «Il faudra attendre quelques mois avant que ces baisses soient effectives. On devrait en ressentir l’impact au cours du quatrième trimestre 2024», a-t-il précisé.