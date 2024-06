Immobilier: les prix toujours à la hausse, les transactions en baisse

Les prix des actifs immobiliers ne baissent pas. Bien au contraire, les tarifs des biens immobiliers augmentent, en particulier ceux de seconde main. Les transactions, elles, baissent. C’est ce qu’indique le magazine Challenge, se basant sur une note sur la tendance globale du marché immobilier au cours du premier trimestre 2024, élaborée par Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).

Ainsi, «l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a enregistré une hausse de 0,8% au premier trimestre 2024, en glissement annuel. De la sorte, cette progression reflète les hausses des prix du résidentiel (0,7%), mais aussi de ceux des terrains (1,2%) et la stagnation des prix des biens à usage professionnel par rapport au T1-2023», lit-on.

Par catégorie d’actifs, les prix du résidentiel se sont renforcés de 0,7%, par rapport à la même période de l’année dernière, résultat de la hausse de 0,8% des prix des appartements, de 0,1% pour les maisons et de la baisse des prix des villas de 0,2%.

A regarder de plus près la note, le nombre de transactions a marqué un recul de 3,1%, recouvrant des baisses estimées à 3,1% pour les biens résidentiels et de 14,8% pour les biens à usage professionnel. En revanche, les ventes des terrains ont augmenté de 3,6%. Ceci, «avec des baisses de 2,2% pour les appartements, de 13,7 % pour les maisons et de 21,6 % pour les villas. Pour leur part, les prix du foncier se sont appréciés de 1,2», lit-on encore.

En ce qui concerne les biens à usage professionnel, leurs prix sont globalement restés stables, avec un recul de 1,5 % pour les locaux commerciaux et une hausse de 6,5 % pour les bureaux. Pour leur part, les transactions ont reculé de 14,8%, reflétant des baisses de 16,3% des ventes des locaux commerciaux et de 7,5% de celles des bureaux.

Par villes, les prix ont connu une hausse, en glissement trimestriel, à Rabat et à Casablanca respectivement de 1% et 0,4%. Par contre, les prix ont stagné à Tanger, tandis qu’à Marrakech, ils ont baissé de 0,2%.