Immobilier: les ventes en hausse de 5,1% et les prix de 0,6% en 2023

Le marché de l’immobilier a retrouvé une certaine dynamique en 2023, après le marasme qu’il a connu une année plus tôt. Il a, en effet, enregistré une hausse de 5,1% des ventes et de 0,6% des prix, après avoir subi une baisse accentuée des ventes (-15,4%) et un repli des prix de 0,7% en 2022, selon l’indice des prix des actifs immobiliers, élaboré par Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).

La croissance du nombre des transactions en 2023 a résulté des augmentations de 6,3% des ventes des biens résidentiels, de 5,8% de celles des biens à usage professionnel et de 0,3% de celles des terrains. Quant aux prix, leur augmentation provient des hausses de 1,5% des prix des terrains et de 1,8% de ceux des biens à usage professionnel. En revanche, les prix des biens résidentiels ont quasiment stagné.

Il est, toutefois, à noter que pour le seul quatrième trimestre de 2023, les ventes des actifs immobiliers ont reculé de 3,1% par rapport à la même période de l’année précédente, du fait de la contraction de 4,8% des ventes des biens résidentiels. A contrario, les ventes de terrains se sont accrues de 1,6% et celles des biens à usage professionnel de 1%.

Pour ce qui est des prix, ils ont augmenté de 1,1% au dernier trimestre de 2023, avec des hausses pour le résidentiel (0,6%) et les terrains (2,1%) et une baisse concernant les biens à usage professionnel (-0,4%).

Les prix ont quasiment stagné à Casablanca

Par ville, la tendance du marché immobilier montre qu’à Casablanca, sur l’ensemble de l’année 2023, les prix ont quasiment stagné et les ventes ont connu une croissance de 2,9%. À Rabat, les prix se sont renchéris de 2,7% et les transactions ont bondi de 12%. À Marrakech, les prix ont progressé de 0,7% et les transactions se sont accélérées de 16,5%. Enfin, à Tanger, les prix ont stagné et les ventes se sont accrues de 4,7%.