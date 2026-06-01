Economie

Baisse du diesel: voici les nouveaux tarifs affichés ce lundi dans le centre de Casablanca

Une station-service. (Photo d'illustration)

Les automobilistes ont pu constater une baisse du prix du diesel dans la plupart des stations-service du centre-ville de Casablanca ce lundi matin. Il s’agit de la deuxième diminution enregistrée depuis le début du mois de mai, dans un contexte marqué auparavant par une forte hausse des tarifs liée à la crise au Moyen-Orient.

Par La Rédaction
Le 01/06/2026 à 12h15

Comme nous le rapportions dans un précédent article, plusieurs distributeurs pétroliers ont appliqué, à compter du lundi 1er juin, une réduction du prix du diesel pouvant atteindre 53 centimes par litre. En revanche, le prix de l’essence demeure inchangé.

Cette nouvelle baisse intervient après une période de hausses successives. Toutefois, malgré ce recul, le gasoil est loin de ses niveaux d’avant-crise. Entre fin février et fin mai, la baisse cumulée du diesel ne dépasse pas 1,53 dirham, contre une hausse globale de 4,70 dirhams sur la même période.

Lire aussi : Carburants: le gasoil baisse de 53 centimes le litre dès le 1er juin

Une tournée effectuée ce lundi dans le centre de la capitale économique confirme que plusieurs opérateurs ont répercuté cette baisse sur leurs affichages. Le litre de gasoil est ainsi proposé à 13,97 dirhams chez Petromin Oils et Afriquia, tandis que le prix de l’essence reste stable autour de 14,90 dirhams le litre dans la majorité des enseignes.

Certaines stations n’ont toutefois pas encore actualisé leurs totems. C’est notamment le cas de Winxo et Shell, qui affichent encore les anciens prix, soit 14,50 dirhams le litre du diesel.

Cette évolution intervient dans un contexte de pression croissante du Conseil de la concurrence, qui appelle à une réforme du système de fixation des prix des carburants. Le régulateur critique notamment les révisions collectives opérées tous les quinze jours, jugées peu compatibles avec les principes d’un marché réellement concurrentiel. Il encourage ainsi les distributeurs à adopter des politiques tarifaires plus indépendantes et flexibles, afin de favoriser une concurrence accrue et des ajustements plus rapides au bénéfice des consommateurs.

Par La Rédaction
Le 01/06/2026 à 12h15
#Maroc#carburant#Casablanca

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