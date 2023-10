Bab Ighli: visite au cœur du site qui abrite les Assemblées annuelles de la BM et du FMI

Sept ans après avoir accueilli la COP22, le site de Bab Ighli a ressuscité pour abriter les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, du 9 au 15 octobre. Sur une superficie totale de 45 hectares, un campus de 23 hectares a été aménagé spécialement pour l’occasion.

Le site abrite une salle plénière pouvant accueillir jusqu’à 4.000 personnes, ainsi que des dizaines d’autres salles destinées aux conférences et aux séminaires. Il comprend également des bureaux aménagés pour le staff des deux institutions financières et une grande salle pour les journalistes venus des quatre coins du monde pour couvrir cette grand-messe de la finance.

Bab Ighli est le symbole même de l’hospitalité marocaine: tout a été soigneusement pensé et aménagé, avec une attention méticuleuse portée aux moindres détails pour assurer le confort des participants.

Sur place, on trouve une variété de restaurants, des espaces de détente, une salle de prière, un centre d’affaires, un service de renseignement, un poste de police et même un bureau pour les urgences. De plus, un pavillon Maroc a été conçu pour permettre une immersion complète dans l’histoire et la culture du Royaume.

Bab Ighli est situé au cœur de Marrakech, au milieu des zones hôtelières -qui affichent complet pour l’occasion-, à proximité des principaux sites historiques et à quelques minutes de l’aéroport Marrakech-Menara.