Azura obtient la certification B Corp™ pour ses entités opérant dans la tomate cerise

Le groupe Azura a obtenu la certification B Corp™ pour ses entités opérant dans la tomate cerise.

Azura a annoncé l’obtention de la certification B Corp™ pour ses entités spécialisées dans la production de tomates cerises, à l’issue d’un processus d’évaluation indépendant mené par B Lab™, l’organisme à but non lucratif à l’origine de cette certification internationale.

Cette reconnaissance, indique le groupe dans un communiqué, «vient consacrer plus de 35 ans d’exigence et d’engagement, et confirme la capacité du groupe à générer des impacts positifs et mesurables sur les cinq dimensions clés de sa chaîne de valeur: la gouvernance, les collaborateurs, l’environnement, les clients et les collectivités».

Azura affirme ainsi avoir démontré la solidité de ses politiques et de ses actions concrètes, notamment à travers la mise en place d’un cadre éthique à l’échelle du groupe, un pilotage intégré des enjeux liés à l’eau, au climat et à la biodiversité, ainsi que la relance d’un programme d’alphabétisation destiné à ses collaborateurs et aux communautés des territoires où le groupe est implanté.

Une certification rare

Le secteur mondial des fruits et légumes ne compte à ce jour que seize entreprises certifiées B Corp™, et le segment de la tomate demeure très peu représenté, affirme Azura. Par ailleurs, ajoute-t-il, seules 2% des entreprises certifiées B Corp™ dans le monde comptent plus de 1.000 collaborateurs, «ce qui illustre le niveau d’exigence requis pour un groupe de l’envergure d’Azura». L’entrée d’Azura dans cette communauté renforce ainsi la dynamique de transformation d’un secteur confronté à des enjeux sociaux et environnementaux déterminants.

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Avec cette certification, Azura répond aux standards transversaux définis par B Lab™ en matière de gouvernance, d’impact social et de performance environnementale. Le groupe souligne que les entreprises certifiées B Corp™ sont 3,1 fois plus susceptibles de mesurer leur performance sociale et environnementale. Elles sont également 3,7 fois plus enclines à intégrer des objectifs sociaux et environnementaux dans leurs décisions stratégiques. Enfin, elles ont 2,6 fois plus de chances d’évaluer leurs managers au regard de leur contribution à la raison d’être de l’entreprise.

Une communauté mondiale

«En rejoignant la communauté des entreprises certifiées B Corp™, Azura s’inscrit aux côtés de 10.000 entreprises qui font de l’économie une force au service des humains et du vivant. Les entreprises certifiées sont également 2,7 fois plus susceptibles de mener des actions de plaidoyer en faveur de standards sociaux et environnementaux renforcés, contribuant ainsi à une économie plus inclusive et équitable», souligne-t-il.

«Cette certification n’est pas un point d’arrivée: elle formalise 35 ans d’engagement et ouvre une nouvelle séquence d’exigences pour Azura ainsi qu’envers ses parties prenantes et les territoires dans lesquels opère l’entreprise», conclut-il.