Aziz Benjelloun rejoint le top management de l’ONDA

Dans un communiqué, l’ONDA annonce la nomination de Aziz Benjelloun à la tête du pôle marketing et commercial. Titulaire d’un MBA de l’université de Floride, Aziz Benjelloun a construit un parcours professionnel solide. D’Unilever à Microsoft, en passant par Mondelēz International et Intelcia, il a occupé des fonctions clés dans le marketing, le développement commercial et la direction stratégie, en pilotant des marques majeures et en conquérant de nouveaux marchés, du Maghreb jusqu’au Moyen-Orient.

À l’ONDA, poursuit la même source, Aziz Benjelloun aura pour mission de redéfinir l’approche commerciale, de développer de nouveaux partenariats aériens et de réinventer l’expérience client au niveau commercial dans les espaces aéroportuaires. Il pilotera également la stratégie de développement des offres et services commerciaux, dans une perspective de transformation des aéroports en véritables lieux de vie, connectés aux attentes des passagers d’aujourd’hui.