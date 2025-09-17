Economie

Autoroute Berrechid-Tit Mellil: plus de 90% des travaux achevés, livraison avant fin 2025

Le chantier de la nouvelle autoroute reliant Berrechid à Tit Mellil entre dans sa phase finale. Avec plus de 90% des travaux réalisés, le projet, qui s’étend sur 30 km, sera livré avant la fin de l’année 2025, améliorant significativement la fluidité du trafic autour de Casablanca.

Par Fatima El Karzabi
Le 17/09/2025 à 17h05

Les travaux de la nouvelle autoroute reliant Tit Mellil à Berrechid touchent à leur terme, avec un taux d’avancement supérieur à 90%. Selon un responsable de la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM), le chantier avance à un rythme soutenu, laissant entrevoir une mise en service anticipée par rapport à l’échéance initialement fixée à avril 2026, et ce, dans le strict respect des standards de qualité et des normes en vigueur.

Une liaison directe pour désengorger Casablanca

S’étendant sur près de 30 kilomètres, cette nouvelle autoroute assurera une liaison directe entre Berrechid et Casablanca via Mediouna. Elle offrira aux automobilistes en provenance de l’est ou du nord et se dirigeant vers le sud la possibilité d’éviter le centre de Casablanca, contribuant ainsi à désengorger la métropole et à fluidifier la circulation.

Une première dans le réseau autoroutier marocain

Ce projet s’impose comme l’un des chantiers structurants majeurs du secteur des infrastructures au Maroc. Conçue dès l’origine avec trois voies dans chaque direction — une première dans l’histoire du réseau autoroutier national — cette nouvelle autoroute illustre une avancée significative dans la planification et la conception des grands axes routiers, en phase avec les besoins croissants de mobilité et de fluidité du trafic.

Un projet étudié pour le trafic futur

Selon la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM), l’adoption de ce design découle d’une analyse approfondie du trafic actuel et prévisionnel autour de Casablanca, en particulier sur l’axe Casablanca–Aéroport Mohammed V, ainsi que du développement soutenu de la région Casablanca-Settat. Les études préliminaires ont, par ailleurs, intégré une série de paramètres relatifs à la circulation, à la croissance urbaine et à l’aménagement du territoire.

Travaux segmentés en quatre sections

Les travaux ont été répartis en quatre sections: Berrechid–Deroua (11 km), Deroua–Mediouna (10 km), Mediouna–jonction Tit Mellil (10 km), ainsi que la réalisation de quatre ponts reliant l’échangeur de Berrechid à la bretelle de l’aéroport Mohammed V sur la route nationale RN9.

D’un investissement global de 2,5 milliards de dirhams, ce projet autoroutier jouera un rôle déterminant dans le désengorgement du trafic au sein de Casablanca et dans le renforcement des connexions entre les principaux axes routiers du Royaume.

#autoroute#autoroutes du Maroc#ADM#Casablanca#Tit Mellil#Berrechid#Infrastructures

