Automobile: pour Renault, le Maroc est aussi une terre de Recherche & Développement

Le groupe Renault aura son premier centre de R&D au Maroc, indique Challenge, qui précise que ce centre, qui comptera une centaine de techniciens et ingénieurs, sera localisé à Tanger, près de l’usine du premier constructeur automobile européen de Meloussa (dans le port Tanger Med). Ce centre d’excellence, au service de l’ensemble des entités de Renault dans le monde, sera opérationnel dès début 2025.

«Le choix du Maroc confirme la confiance des dirigeants du fabricant de la marque au losange dans notre pays, après y avoir créé il y a encore quelques mois Renault Digital Maroc, une filiale dédiée au développement de produits digitaux, et ayant pour objectif de prendre en charge le développement et la maintenance de produits digitaux pour les différents métiers du groupe et ses clients dans le monde», explique le magazine.

Le Maroc est aussi, par ailleurs, le dixième marché mondial du Groupe Renault, avec près de 60.290 unités neuves vendues à fin 2023. L’an dernier, les deux usines de Renault au Maroc ont franchi la barre des 380.000 véhicules fabriqués, et emploient un effectif global de plus de 12.000 salariés.

Dès 2025, la barre des 500.000 véhicules pourrait être franchie avec notamment la récente entrée en production par le site tangérois du Dacia Jogger et du véhicule électrique Mobilize Duo, ainsi que par la Somaca du SUV Renault Kardian.

L’usine de la Somaca, indique le constructeur, qui est à la fois performante et flexible, pourra naturellement rajouter ce modèle à son catalogue. La Somaca, première usine de l’industrie automobile marocaine, renforce le rôle du pays en tant que plateforme industrielle majeure du Groupe Renault.

Le nouveau Kardian Made in Morocco sera dédié non seulement au marché du pays, où il sera commercialisé au cours du deuxième semestre de 2024, et sera aussi exporté.

Le nouveau Kardian est le premier des huit modèles de série révélé lors de l’annonce de l’«International game plan 2027» de la marque Renault, à Rio de Janeiro, le 25 octobre 2023.

Aujourd’hui, le Maroc est le second pays de production de Renault Group dans le monde, ce qui représente 17% de ses ventes.