Renault: le Maroc, rampe de lancement d’un développement international en 2024

Renault Group vient de publier ses résultats commerciaux 2023, d’où il ressort que le Maroc est le dixième marché mondial du groupe. Ses ventes dans le pays ont atteint 60.290 véhicules l’an dernier, soit une part du marché local de 37,3%.

«Le Maroc demeure, également, le premier marché africain et de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) du groupe Renault. De plus, il est le seul pays de l’Afrique et du monde arabe à figurer sur la liste des 15 premiers marchés du constructeur automobile français», indique Le Matin du Sahara et du Maghreb de ce lundi 22 janvier.

À l’échelle mondiale, le constructeur automobile enregistre une forte hausse de ses ventes au niveau mondial: + 9% par rapport à 2022, soit un total de 2.235.345 véhicules sur l’exercice.

Cette dynamique est tirée par la forte croissance de ses marques Renault, Dacia et Alpine. Pour la marque Renault, le groupe affiche une croissance de 9,4% avec 1.548.748 véhicules vendus en 2023 dans le monde, et signe une excellente progression de 19,3% en Europe.

«Le développement hors Europe a été tiré principalement par l’activité au Brésil, en Turquie et au Maroc», souligne le constructeur.

L’exercice écoulé a été marqué par la présentation de l’«International Game Plan 2027» de Renault, qui, avec 8 nouveaux modèles entre 2023 et 2027, va permettre d’assurer la croissance future de la marque sur ses marchés hors Europe.

«En 2024, la marque Renault poursuivra le déploiement de l’International Game Plan 2027. Après le Brésil et la Turquie en 2023, cette année sera marquée par le déploiement de ce Plan au Maroc et en Corée du Sud», explique Le Matin du Sahara et du Maghreb, citant un communiqué de Renault Group.

En octobre dernier, le constructeur automobile a annoncé que le nouveau véhicule Kardian sera notamment fabriqué au Maroc, dans le cadre de son Plan de développement pour les marchés situés hors Europe.

La marque Dacia affiche quant à elle une croissance de 14,7%, avec 658.321 unités vendues dans le monde en 2023, une performance notamment portée par Dacia Sandero, dont les ventes s’élèvent à 269.899 véhicules, en hausse de 17,6%.

«Dacia lancera 2 nouveaux modèles en 2024: le nouveau Dacia Duster commercialisé à partir de mars et la nouvelle Spring 100% électrique commercialisée à l’été 2024», explique le quotidien.

La marque Alpine enregistre une croissance de 22,1%, avec 4.328 véhicules vendus. En 2023, Alpine poursuit sa stratégie de développement à l’international, avec sa commercialisation dans de nouveaux pays comme le Maroc, et compte désormais 146 points de vente dans le monde.

Cette expansion se poursuivra en 2024, avec l’arrivée d’Alpine en Turquie au premier semestre.

Soulignons enfin que la France reste le premier marché du groupe, avec 551.373 unités commercialisées en 2023, devant l’Italie (187.249), la Turquie (176.983), l’Allemagne (156.729), et l’Espagne (134.398), qui ferme le Top 5.