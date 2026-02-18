Automobile: l’emballage, le moteur caché de la performance «Made in Morocco»

Participants à l’Automobile Workshop organisé à Rabat par Smurfit Westrock Morocco, réunis autour des solutions d’emballage durable dédiées à l’industrie automobile, au sein du site industriel du groupe.

L’emballage a longtemps été le parent pauvre des réflexions industrielles. Rarement considéré comme un enjeu stratégique, il était souvent perçu comme une simple étape logistique située en aval de la production.

Pourtant, à Rabat, Smurfit Westrock Morocco vient de faire évoluer ce regard en plaçant le packaging au centre des débats lors de son Automobile Workshop, organisé sous le thème «Driving the future together» (Piloter l’avenir ensemble).

Le temps d’une journée, les principaux acteurs de l’écosystème automobile marocain se sont réunis autour d’une réflexion axée sur l’innovation, la collaboration et l’optimisation des chaînes de valeur.

L’objectif était de démontrer que l’emballage n’est pas qu’un support logistique, mais un levier stratégique capable d’influencer la protection des composants, la fluidité des opérations et la performance globale de la supply chain.

Lire aussi : Innovation et durabilité: au SIAM, Smurfit Kappa présente des articles d’emballage de pointe

Structurée en trois temps, la rencontre a d’abord conduit les participants à l’Experience Centre de Rabat, premier du genre en Afrique. Sur place, les invités ont pu découvrir des solutions d’emballage en carton ondulé spécialement développées pour répondre aux contraintes techniques du secteur automobile.

L’accent a été mis sur la protection renforcée des composants, l’optimisation des volumes et la réduction des coûts de transport, tout en intégrant les nouveaux objectifs de durabilité environnementale du secteur.

Le modèle déployé privilégie le «design-to-need»: une solution pensée dès la phase d’étude pour s’ajuster parfaitement aux spécificités des composants automobiles, souvent critiques et de haute valeur.

Les participants ont ensuite été accueillis au sein de l’usine de production de Rabat, considérée comme une référence industrielle mondiale du secteur, afin de suivre l’ensemble du processus de fabrication du carton ondulé, depuis la phase de conception et d’ingénierie jusqu’à la production, au contrôle qualité et à la préparation des livraisons.

Lire aussi : Investissements: Smurfit Kappa inaugure sa première usine au Maroc et en Afrique

Cette visite a également permis de mettre en valeur les engagements environnementaux du site. Il s’agit en effet de la seule usine marocaine de fabrication d’emballages alimentée par l’énergie solaire, renforcée par des technologies pensées pour optimiser l’efficacité et la gestion des ressources. Cette démarche traduit une ambition claire: proposer des solutions d’emballage à la fois performantes, durables et porteuses d’un impact environnemental réduit.

La séquence stratégique de clôture a jeté un pavé dans la mare en décortiquant les bouleversements du secteur: transformation des chaînes d’approvisionnement, urgence écologique et impératif de coopération industrielle.

Appuyés par l’expertise de spécialistes européens, les débats ont souligné que l’emballage est désormais un facteur de performance stratégique. Il influence directement la fluidité logistique, la sécurité des produits et la maîtrise des coûts. Dans un marché marqué par une forte pression compétitive, la maîtrise de ces paramètres devient un impératif pour les acteurs industriels.

Pour Mounir Naciri, PDG de Smurfit Westrock Maroc, l’enjeu dépasse largement la dimension technique. Il s’agit de faire de l’emballage un maillon stratégique de la supply chain automobile, capable d’accompagner la montée en gamme du secteur national. «Derrière chaque produit automobile réussi se trouve une chaîne d’approvisionnement fondée sur la précision, l’efficacité et l’innovation», a-t-il souligné, insistant sur la volonté du groupe de devenir un partenaire de confiance, alliant savoir-faire global et expertise locale.

Lire aussi : https://le360.arcpublishing.com/composer/story/v2/edit/O6LEJOQIXZCWZE3HN3N3Z46HEI

Un moment particulièrement fort a été marqué par la participation de Nassim Belkhayat, fondateur et PDG de Neo Motors, premier constructeur automobile national, qui est venu rappeler l’importance du renforcement des écosystèmes industriels Made in Morocco et du développement de capacités locales de production alignées sur les ambitions de croissance du secteur.

Lors de la visite, Smurfit Westrock a dévoilé une réplique d’un véhicule NeoMotors entièrement réalisée en carton ondulé, conçue et fabriquée par l’équipe locale de design à Rabat, avant d’être présentée au dirigeant.

Celui-ci a décrit la visite comme une immersion précieuse au cœur d’une usine qui démontre comment l’expertise mondiale et l’innovation marocaine peuvent contribuer à des chaînes d’approvisionnement plus efficaces et plus durables.

Lire aussi : Le marché automobile marocain en pleine accélération: croissance record et essor des véhicules électrifiés

Il a également salué l’excellence opérationnelle du site de Rabat en tant que référence nationale ainsi que la vision qui a guidé son développement: «Cette visite a été bien plus qu’un moment industriel. C’était une démonstration concrète de l’excellence opérationnelle, lorsque l’innovation, la rigueur et la vision à long terme sont réellement incarnées sur le terrain.»

Dans un contexte où le Maroc consolide sa place de plateforme automobile majeure entre l’Afrique et l’Europe, ce type d’initiative traduit une évolution des mentalités: la compétitivité ne se joue plus uniquement sur la production, mais sur l’ensemble de la chaîne de valeur. En misant sur le co-développement, le partage d’expertise et l’innovation durable, Smurfit Westrock entend s’inscrire comme un acteur clé de cette transformation, en faisant de l’emballage un véritable moteur de performance industrielle.