Investissements: Smurfit Kappa inaugure sa première usine au Maroc et en Afrique

Le PDG de Smurfit Kappa Espagne, Portugal et Maroc, Ignacio Sevillano, et le DG de Smurfit Kappa Maroc, Mounir Naciri, lors du lancement de la construction de la nouvelle usine Smurfit Kappa, à Rabat, le 24 mai 2022.. DR

Smurfit Kappa, l’un des principaux acteurs mondiaux de l’emballage en papier et leader européen du marché, a inauguré le 12 juillet 2023 sa première usine africaine d’emballage en carton ondulé située dans la région Rabat-Salé-Kénitra, dans la zone industrielle de Ain Aouda, indique le quotidien Les Inspirations Eco ce jeudi 13 juillet.

«Mise au point en un temps record de 7 mois, cette usine s’étend sur une superficie de 25.000 m² et a mobilisé un investissement de plus de 35 millions d’euros», indique le quotidien. Elle dispose d’un système intégré de production d’emballage en carton, permettant aussi bien la fabrication des plaques brutes que d’emballages élaborés en carton ondulé.

L’usine créera un total de 400 emplois directs et indirects et apportera des solutions d’emballage pour compléter les chaînes de valeur de nombreux secteurs dont l’Industrie, l’Agriculture, l’Automobile et l’e-commerce. La production de cette usine est entièrement destinée à la consommation du marché marocain et répondra aux besoins des clients locaux et multinationaux installés au Maroc.

Ce premier investissement de Smurfit Kappa sur le continent africain est le premier «Green-field» du groupe depuis près de 30 ans. L’usine dispose de près de 1500 panneaux solaires d’une puissance installée de 800 kWc, qui produiront annuellement 1,3 GWh, couvrant plus de 55% de ses besoins. Le groupe a choisi d’investir sur une technologie permettant d’optimiser sa consommation de gaz, et de la réduire de 18% comparée à une installation conventionnelle.

L’usine est également équipée d’un dispositif de traitement des eaux et d’un double système de purification d’eau physico-chimique et biologique similaire à celui d’une station d’épuration des eaux urbaines, entrainant une réduction de 50% de sa consommation.

Elle dispose aussi d’un système de chauffage d’eau sanitaire des bureaux et des vestiaires basés sur la réutilisation de la chaleur dégagée lors du fonctionnement des compresseurs. L’ensemble de ces installations ont mobilisé un investissement supplémentaire de plus de 3 millions d’euros et permettent à l’usine de réduire son empreinte carbone de 900 tonnes par an.

Smurfit Kappa est présent au Maroc depuis les années 90 avec un bureau commercial établi à Casablanca dès 2018.

Depuis plusieurs années, l’entreprise a mis en place un important réseau d’unités industrielles d’emballages carton pour agriculture situées dans les zones agricoles, notamment à Biougra, Larache, Mediouna, Sidi Bibi et Tanger.