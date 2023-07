Automobile: à Salé, l’équipementier Forvia lance la construction de sa quatrième usine marocaine

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, pose la première pierre de la nouvelle usine du groupe Forvia à Salé, le 24 juillet 2023.

Déjà présent au Maroc via trois unités industrielles, le groupe Forvia a donné, ce lundi 24 juillet, à Salé, le coup d’envoi des travaux de sa quatrième usine, qui se spécialisera dans la découpe et la production de coiffes de sièges automobiles, afin de répondre à la demande de différents constructeurs européens.

Correspondant à un investissement de 150 millions de dirhams, et promettant la création de 1.400 emplois à l’horizon 2027, ce projet industriel fait suite à la signature, en décembre 2022, d’un protocole d’accord entre l’État marocain et l’équipementier Faurecia Automotive, filiale du groupe Forvia, détaille un communiqué du ministère de l’Industrie et du Commerce.

«Cette quatrième usine de Faurecia renforce notre positionnement en tant que destination de choix pour les investissements dans le secteur automobile. C’est un signe clair de la confiance des acteurs de renom en notre potentiel et nos atouts industriels», a souligné à cette occasion Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce.

«Le Maroc offre une croissance significative ces dernières années dans le secteur de l’automobile. Nous nous réjouissons de renforcer aujourd’hui notre positionnement dans cet écosystème», a souligné de son côté Frank Huber, vice-président exécutif de l’activité sièges chez Forvia. Le groupe français est présent au Maroc depuis 2008, via Faurecia Automotive, avec deux usines à Kénitra (Faurecia Équipements Automobiles et Faurecia Automotive Industries Morocco) et son usine à Salé (Faurecia Automotive Systems Technologies).