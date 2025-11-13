Economie

Au Caire, deux junior entreprises marocaines du Company Program signent une participation remarquée

Deux junior entreprises marocaines du Company Program ont participé à la Youth Entrepreneurship Celebration 2025, du 26 au 30 octobre au Caire.

Durant la Youth Entrepreneurship Celebration 2025 au Caire, deux junior entreprises du Company Program ont mis en avant un travail préparé sur plusieurs mois, porté par l’encadrement pédagogique d’Injaz Al-Maghrib. Les détails.

Par Hajar Kharroubi
Le 13/11/2025 à 12h42

La participation du Maroc à la Youth Entrepreneurship Celebration 2025, du 26 au 30 octobre au Caire, s’est inscrite dans un rendez-vous régional où 85 finalistes issus de 12 pays ont présenté leurs idées. Un meeting «pour célébrer l’innovation, l’audace et l’esprit entrepreneurial des jeunes lycéens et étudiants», indique un communiqué d’Injaz Al-Maghrib.

L’évènement, organisé par Injaz Al-Arab, réunit chaque année des équipes issues de divers pays de la région MENA. Pendant quatre jours, les candidats enchaînent des sessions de mentorat, des ateliers thématiques et des présentations successives devant jury. Ce format leur permet de confronter leurs approches et d’affiner leurs projets au contact d’experts et des autres finalistes.

Le Maroc a été représenté par deux junior entreprises sélectionnées au terme du Company Program. Il s’agit de Sparks, de la Faculté des sciences et techniques de Fès, et de Ghilla, du lycée Tarik Ibn Ziyad de Meknès. «Dans cette atmosphère d’émulation, les deux équipes ont incarné la créativité, la rigueur et la passion d’apprendre qui caractérisent la jeunesse marocaine», souligne-t-on.

«De leur idéation au Maroc à leur présentation au Caire, nos équipes ont vécu un véritable voyage initiatique qui leur a permis de découvrir la force de la coopération, de la création et du partage d’expériences à l échelle régionale», déclare Wafaa Joundy Guessous, présidente directrice générale d’Injaz Al-Maghrib.

Lire aussi : Entrepreneuriat: Injaz Al-Maghrib s’engage en faveur des porteurs de projets dans les zones minières de Drâa-Tafilalet

Le palmarès de cette édition met en avant Sparks, déjà distinguée au Maroc par le Prix I Tech d’inwi et par le titre de «meilleure junior entreprise universitaire nationale» du Compagny Program. Au Caire, l’équipe a reçu le prix Sustainability in Action d’Alshaya Starbucks. Son projet mobilise l’intelligence artificielle pour optimiser la maintenance et le contrôle qualité industriels, avec un intérêt particulier pour l’utilisation raisonnée des ressources.

«Ce prix récompense la portée durable de sa solution de maintenance prédictive et de contrôle qualité par intelligence artificielle, offrant aux industries une voie vers plus d’efficacité et de responsabilité environnementale», fait-on savoir.

Une distinction qui consacre l’excellence de l’équipe, mais aussi celle du dispositif qui l’a accompagnée: Injaz Al-Maghrib, dont le Company Program encourage les jeunes à concilier impact économique et responsabilité environnementale.

Organisé annuellement, ce programme permet aux lycéens et universitaires des établissements publics, encadrés par des bénévoles du monde professionnel, de développer leurs compétences en leadership, en innovation et en gestion de projet.

La délégation marocaine a également été portée par le soutien institutionnel manifesté lors de la cérémonie de clôture. Les stands du Royaume ont été visités par Mohamed Aït Ouali, ambassadeur du Maroc au Caire, qui était accompagné de Karima El Mars, conseillère économique et commerciale de la représentation diplomatique du Maroc, et de Mouawia Essekelli, directeur général d’Attijariwafa bank Egypt. «Leur présence symbolise l’attention et l’encouragement accordés aux jeunes innovateurs du Royaume, véritables ambassadeurs de l’entrepreneuriat marocain à l’international», note le communiqué.

Un réseau de plus de 27.000 bénévoles

Cette édition se clôt dans un contexte où l’action d’Injaz Al-Maghrib prend tout son sens, portée par une structure dont l’enracinement et les résultats s’étendent bien au-delà de cette participation.

L’association, créée en 2007 par le groupe Al Mada et affiliée à Injaz Al-Arab ainsi qu’au réseau international Junior Achievement Worldwide, totalise plus de 1.100.000 bénéficiaires formés depuis son lancement. Elle mobilise plus de 27.000 bénévoles issus du monde professionnel et accompagne plus de 3.000 porteurs de projets ainsi que 560 coopératives, en s’appuyant sur un réseau dépassant 90 partenaires publics et privés. Ses programmes, déployés du collège à l’université, visent à développer les compétences entrepreneuriales, encourager la créativité et renforcer l’employabilité des jeunes dans l’ensemble du Maroc.

#junior entreprise#Youth Entrepreneurship Celebration#Caire#Entrepreneuriat#formation

