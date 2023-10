Assemblées annuelles FMI-BM: une session de haut niveau pour présenter les opportunités d’investissement au Maroc

Marrakech se prépare à accueillir, du 9 au 15 octobre, les Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM). Le grand rendez-vous annuel de la finance internationale réunira plus de 14.000 participants de haut niveau parmi lesquels les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des 189 pays membres de ces institutions, des fonds d’investissement internationaux ainsi que d’autres représentants du secteur privé, des ONG et du milieu universitaire.

À cette occasion, le ministère de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) organiseront, lundi 9 octobre, une session publique de haut niveau sur le thème «Le Maroc, terre privilégiée des investissements privés», afin de partager les ambitions, les atouts et les opportunités d’investissement au Maroc.

«Avec un environnement politique et économique stable, un emplacement géographique stratégique, un vivier important de jeunes talents et son rôle pionnier dans les énergies renouvelables, le Royaume du Maroc ambitionne de jouer un rôle crucial dans la transition énergétique mondiale, de capitaliser sur la réorganisation des chaînes de valeur et d’attirer sur tout le territoire des investissements à forte valeur ajoutée et créateurs d’emplois», souligne le département de Mohcine Jazouli dans un communiqué.

Et la même source de préciser: «Avec la participation de personnalités de référence du secteur privé, cette session promet d’être un temps fort des Assemblées Annuelles, reflétant l’ambition du Maroc de se positionner en tant que hub d’investissement de premier plan.»