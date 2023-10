Assemblées annuelles FMI-BM: les États-Unis représentés par leur Secrétaire d’État au Trésor, voici son programme

Les États-Unis seront représentés aux Assemblées annuelles du FMI et de la BM à Marrakech par la Secrétaire d’État au Trésor, Janet L. Yellen, a annoncé son département ce vendredi.

«Au Maroc, la Secrétaire Yellen soulignera également que les États-Unis et leurs partenaires mondiaux sont unis dans leur engagement inébranlable à soutenir l’Ukraine alors qu’elle se défend contre la guerre illégale de la Russie, et à travailler avec les pays pour atténuer les retombées mondiales de la guerre, notamment une insécurité alimentaire exacerbée. Elle participera également à une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, ainsi qu’à d’autres événements organisés en marge des Assemblées annuelles», affirme le Département d’État au Trésor.

Lire aussi : Maintien de la tenue des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Marrakech: la réaction de la Secrétaire d’État américaine au Trésor

La même source a dévoilé le programme de Janet L. Yellen au Maroc sur quatre jours. Ainsi, mardi 10 octobre, elle «prononcera un discours majeur à l’Université Polytechnique Mohammed VI sur les progrès réalisés dans les efforts de réforme des banques multilatérales de développement afin d’accroître leur efficacité et leur impact. Avant son discours, elle participera à une visite des installations soutenues par la Banque mondiale et rencontrera des chercheurs locaux».

Le mercredi 11 octobre, Janet L. Yellen donnera une conférence au Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau «pour souligner les principales priorités pour l’Assemblée annuelle, notamment le renforcement de l’économie mondiale, la promotion de progrès supplémentaires vers l’évolution des banques multilatérales de développement, le maintien d’un soutien fort à la résistance de l’Ukraine à la guerre illégale de la Russie et la structuration de la dette des pays en développement».

Lire aussi : Assemblées annuelles FMI-BM à Marrakech: Nadia Fettah fait le point

Le 12 octobre, la responsable américaine va participer à la réunion plénière du Comité de développement de la Banque mondiale. Elle participera par la suite à la table ronde mondiale sur la dette souveraine avant de prendre part à un dîner de travail des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20.

Le vendredi 13 octobre, Janet L. Yellen participera à la réunion ministérielle des Finances du G20 sur l’économie mondiale et les actifs cryptographiques avant d’animer «une table ronde sur l’évolution des banques multilatérales de développement, où elle réunira les ministres des Finances et du développement des pays émergents et en développement, et du G7 pour discuter de la manière dont les efforts de réforme en cours à la Banque mondiale peuvent soutenir les priorités de développement des pays».

Le samedi 14 octobre, soit le dernier jour de son séjour au Maroc, la responsable américaine participera au petit-déjeuner de travail du Comité monétaire et financier international.