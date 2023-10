J-8 des assemblées de la Banque mondiale et du FMI: plus de 14.000 personnes attendues à Marrakech

Dans une semaine, Marrakech sera le centre du monde financier. La ville ocre accueillera, du 9 au 15 octobre, les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI). À cette grand-messe de la finance, qui se tient sur le continent africain pour la deuxième fois (après 1973, au Kenya), est attendu le gotha mondial de la finance et de l’économie.

L’évènement réunira au total près de 14.000 participants, venus des quatre coins du monde, dont environ 4.500 représentants des délégations officielles, conduites par les ministres des Finances et les gouverneurs des Banques centrales, de 189 pays.

Quelque 3.500 participants issus des autres institutions internationales, continentales et régionales, ainsi que du secteur privé, sont également attendus, aux côtés de 1.500 experts et universitaires, quelque 1.000 représentants d’ONG internationales et locales et environ 300 conjoints des chefs de délégations et du management des institutions.

Le staff de la Banque mondiale et du FMI représente à lui seul 2.000 participants supplémentaires à cette manifestation pour laquelle 800 journalistes et représentants des médias internationaux feront le déplacement.

Pour accueillir tout ce beau monde dans les meilleures conditions à Marrakech, le site éphémère de Bab Ighli ressuscitera sept ans après avoir accueilli la COP 22 en 2016. Ce site est situé au cœur de la ville, au milieu des zones hôtelières les plus importantes -qui affichent déjà complet pour l’occasion- et à proximité des principaux sites historiques et à quelques minutes de route de l’aéroport Marrakech-Menara.





La maquette du site de Bab Ighli qui accueillera les assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI.

Sur une superficie totale de 54 hectares, un campus de 23 hectares a été aménagé pour l’occasion, contenant une salle plénière, pouvant accueillir jusqu’à 4.000 personnes, des salles pour les conférences et séminaires, des espaces dédiés aux médias et un pavillon Maroc où les visiteurs pourront découvrir la culture et la gastronomie locale.

Lors d’une rencontre tenue mercredi dernier à Washington avec le Président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, et la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, la ministre de l’Économie et des Finances Nadia Fettah Alaoui a fait le point sur les derniers préparatifs avant la levée de rideau officielle.

Wonderful to meet with 🇲🇦 Minister @FettahNadia today. It was a great opportunity to discuss final preparations for the 2023 @WorldBank-IMF Annual Meetings that kick off in Marrakech in just over a week! pic.twitter.com/Nf7UvHJ8Za — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) September 27, 2023

La ministre a affirmé à cette occasion que «Marrakech est prête à accueillir dans les meilleures conditions ce grand évènement international», malgré le séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre. Elle a également fait savoir que ses entretiens avec les dirigeants des deux institutions ont permis de faire le point sur les grandes thématiques qui seront débattues lors de leurs Assemblées générales.

De nombreux défis à relever

L’évènement sera ainsi l’occasion de discuter de plusieurs sujets qui préoccupent l’écosystème financier au niveau mondial, notamment les vulnérabilités liées à l’endettement, l’impact du changement climatique, la transition numérique ou encore la lutte contre la pauvreté, en vue d’évaluer l’efficacité des politiques mise en place et de formuler des recommandations pour mieux prévenir les crises et accélérer le développement économique.

«Le monde est confronté à des défis économiques de taille, à la menace existentielle que constitue le changement climatique et à une transition numérique, dans un contexte de chocs plus fréquents, d’endettement élevé, de marge de manœuvre limitée dans de nombreux pays et de montée des tensions géopolitiques», indique une récente déclaration conjointe de la Directrice générale du FMI et du Président de la Banque mondiale.

Et d’ajouter: «Il est essentiel de prendre des mesures bien conçues et échelonnées pour accélérer la croissance, faciliter les arbitrages de politique économique et favoriser les transitions écologique et numérique. Les institutions de Bretton Woods ont un rôle primordial à jouer en aidant leurs pays membres à relever les défis et saisir les possibilités qui s’offrent, en étroite collaboration entre elles et avec leurs partenaires».

Une tribune pour l’Afrique

La tenue de cette grande manifestation en Afrique sera également une opportunité pour mieux approcher les problématiques propres au continent et réfléchir à des solutions viables pour relever les défis de la période.

Lors d’un point de presse tenu à l’issue de la dernière réunion du Conseil de Bank Al-Maghrib, le mardi 26 septembre, Abdellatif Jouahri, wali de la Banque centrale, a indiqué que les Assemblées annuelles du groupe Banque mondiale et du FMI évoqueront la dette de l’Afrique, une meilleure représentativité du continent dans les instances de gouvernance de ces institutions et un nouveau modèle d’intervention de ces organisations internationales.

«Une remise en cause des équilibres de Bretton Woods s’impose. Pour mieux repenser les choses et repartir sur de bonnes bases, il faudra bien analyser comment on est arrivé là et dans quelles conditions on pourra repartir ensemble, côte à côte», avait-il souligné.

Abdellatif Jouahri a également fait savoir qu’une déclaration du pays hôte est prévue à l’ouverture de cet évènement. Les symposiums se succéderont par la suite, avec notamment un panel pour présenter les réalisations du Maroc, sa vision et ses attentes.