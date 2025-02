Après une décennie de turbulences, Sotravo amorce son redressement financier

Après avoir bénéficié d’une procédure de sauvegarde, Sotravo franchit aujourd’hui une nouvelle étape décisive dans son processus de redressement financier. «L’ex-fleuron du secteur du BTP marocain, qui a traversé une décennie marquée par de sévères difficultés économiques, a récemment vu sa demande de redressement judiciaire acceptée par le Tribunal de commerce de Casablanca», écrit le magazine Challenge.

Cette décision judiciaire constitue un nouveau souffle pour la société fondée par Abderrahim Alami Lahjouji, ancien président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, décédé en 2021. Elle lui permet, pour l’instant, d’échapper aux pressions de ses créanciers, qui lui réclament d’importantes sommes. Si cette décision suspend temporairement les procédures engagées contre Sotravo, l’entreprise devra néanmoins présenter un plan de sauvetage dans les mois à venir.

«Les actionnaires de Sotravo, dirigée aujourd’hui par Faical Alami Lahjouji, son fils, prévoient de mettre en œuvre une recapitalisation significative pour redresser la situation financière de l’entreprise. Selon des sources proches du dossier, plusieurs dizaines de millions de dirhams devraient être injectées d’ici la fin 2025», lit-on dans l’article. Cette recapitalisation vise à renforcer la solidité financière de Sotravo et à lui donner les moyens nécessaires pour poursuivre son développement dans un secteur de plus en plus compétitif et exigeant.

Il convient de rappeler qu’avant sa procédure de sauvegarde, Sotravo était déjà confrontée à une dette colossale de plus de cent millions de dirhams. Parmi ses principaux créanciers, figuraient plusieurs institutions bancaires de premier plan, telles qu’Attijariwafa Bank, la Banque Centrale Populaire et la Caisse Centrale de Garantie. L’entreprise avait alors lancé une procédure de sauvegarde afin de restructurer ses dettes et tenter de sortir de la spirale de ses difficultés financières.

Aujourd’hui, le dossier de Sotravo semble prendre un nouveau tournant. Si le redressement de l’entreprise demeure un défi de taille, le plan de recapitalisation annoncé pourrait lui permettra de retrouver des bases solides, avec l’espoir d’un redressement durable mettant un terme aux années de turbulences financières.