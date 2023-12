ANP: un programme d’investissement de 2,6 milliards de dirhams sur la période 2024-2026

L’Agence nationale des ports (ANP) prévoit un programme d’investissement sur la période 2024-2026, dont plus de 1,3 milliard pour la seule année 2024. L’annonce a été faite lors de la réunion du conseil d’administration de l’agence, tenue le mardi 19 décembre sous la présidence de Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau.

Dans un communiqué publié le 25 décembre, l’ANP indique que cette enveloppe sera consacrée à la réalisation de trois principaux projets: l’extension du port de pêche de Laâyoune, les travaux d’aménagement du troisième accès au port d’Agadir et le confortement de la digue du port de Casablanca.

Un chiffre d’affaires de plus de 2,5 milliards de dirhams en 2024

Des projets qui, selon Nadia Laraki, directrice générale de l’ANP, entrent dans le cadre des priorités stratégiques de l’agence au cours des trois prochaines années, à savoir l’ancrage des bonnes pratiques de gouvernance, la stimulation de la performance opérationnelle des ports, l’accélération des transitions écologique, énergétique et numérique, ainsi que la fédération et la convergence de la communauté portuaire.

Dans le domaine de la régulation, l’ANP indique la poursuite les différents chantiers relatifs au renforcement et l’enrichissement du dispositif régulatoire, notamment à travers «l’encouragement de l’ouverture des activités portuaires aux initiatives privées et la promotion des différents régimes d’exercice desdites activités telles que préconisées par la loi 15-02», détaille le communiqué.

Pour l’année 2024, l’ANP vise un chiffre d’affaires «record» de plus de 2,5 milliards de dirhams, en hausse de 4,6% par rapport à 2023. «Le triennat 2024-2026 devrait connaître la consolidation de l’amélioration constatée en 2022 et en 2023 de la structure et des indicateurs financiers de l’Agence», précise le communiqué.

Durant cette réunion, Nizar Baraka a insisté «sur la nécessité d’assurer la convergence et la complémentarité des efforts de tous les acteurs de l’écosystème» pour stimuler «l’efficience de l’outil portuaire, et sur l’importance à accorder au verdissement des ports en accélérant la transition énergique et l’usage des énergies propres», conclut le communiqué.