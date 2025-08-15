Economie

Anodes de batteries: l’usine pilote du canadien Falcon Energy à Jorf Lasfar sera prête au quatrième trimestre

Maquette de la façade avant de l'usine pilote de Falcon à Jorf Lasfar.

Dans un communiqué, Falcon Energy Materials annonce des progrès significatifs dans la réalisation de son usine pilote de graphite purifié sphérique à Jorf Lasfar. Si tout se passe comme prévu, la livraison du chantier est prévue au quatrième trimestre 2025, tandis que les premiers échantillons destinés aux tests clients sont attendus dès septembre.

L’usine pilote est en cours de développement au sein de la zone industrielle de Fluoralpha SA, indique Falcon Energy Materials dans un communiqué.

Cet emplacement privilégié et stratégique offre un accès direct à des infrastructures portuaires de classe mondiale, des coûts d’exploitation compétitifs et une proximité idéale avec les marchés européens et nord-américains.

Le contrat de construction du bâtiment de l’usine pilote, des bureaux et des infrastructures auxiliaires a été attribué à Open Steel. Les premières livraisons d’acier sur le site sont attendues début septembre, pour une finalisation du bâtiment prévue en novembre.

«Avec cette usine pilote, Falcon ne se contente pas de produire des échantillons de graphite. Nous franchissons des étapes clés qui nous rapprochent de la création d’une importante usine de production d’anodes et de la garantie d’un approvisionnement fiable et diversifié en matériaux essentiels», a déclaré Matthieu Bos, PDG de Falcon.

Lire aussi : Au cœur de COBCO, le game changer de l’industrie des batteries électriques au Maroc

L’usine pilote représentera une étape déterminante dans la réalisation de l’usine commerciale d’anodes de Falcon, conçue pour une capacité de production annuelle de 25.000 tonnes de CSPG (graphite sphérique purifié revêtu). Ce site devrait générer un EBITDA estimé à 152 millions de dollars par an, avec une marge de 62%.

Falcon a déjà acquis l’ensemble des équipements nécessaires à l’usine pilote, afin de produire des échantillons de CSPG à grande échelle pour ses clients potentiels. Tous les composants clés ont été livrés à Hensen, en Chine, où l’usine sera assemblée et testée avant son expédition au Maroc.

À travers ce projet, Falcon Energy Materials ambitionne de devenir un fournisseur entièrement intégré de matériaux d’anodes pour batteries. Ce modèle économique «de la mine à la commercialisation» s’appuie sur l’exploitation d’une importante mine de graphite de haute pureté en République de Guinée et sur l’implantation, au Maroc, d’une usine de conversion de graphite sphérique purifié revêtu à forte valeur ajoutée.

#Jorf Lasfar#Maroc#batteries electriques

