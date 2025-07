Batteries électriques: le duo LG Energy-Yahua mise 5,5 milliards de DH pour lancer son usine de raffinage de lithium au Maroc

Porté par le duo composé du coréen LG Energy Solution (LGES) et le chinois Yahua, le projet vise à construire une unité de raffinage de lithium au Maroc. Le dossier a franchi des étapes importantes. Une délégation composée des dirigeants des deux entreprises a été reçue, mercredi, par le ministre délégué chargé de l’investissement, Karim Zidane.

«Conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le projet permettra au Maroc de renforcer sa position comme hub régional dans la chaine de valeur des batteries électriques et développer un cluster industriel innovant autour du lithium», a écrit Karim Zidane sur son compte X.

J’ai eu le plaisir de recevoir aujourd’hui une délégation des sociétés @LG_ensol et YAHUA Group, porteuses conjointement d’un projet d'investissement visant à mettre en place une unité de raffinage de lithium au Maroc. pic.twitter.com/kjXnF8NutQ — Karim Zidane كريم زيدان (@KarimZidane_) July 23, 2025

«Ce projet d’envergure, dont l’investissement s’élève dans sa première phase à plus de 5,5 milliards de dirhams, et visant à créer plus de 430 emplois directs, a reçu le statut de projet à caractère stratégique lors de la 8ème commission nationale des investissements», a fait savoir la même source.

L’alliance avec Yahua, l’un des grands producteurs chinois de ce matériau, permettra à LGES de renforcer sa chaîne d’approvisionnement en hydroxyde de lithium. Cette matière première, synthétisée avec du nickel, est un composant clé dans la fabrication de batteries électriques.

«Grâce à la synergie d’une chaîne d’approvisionnement stable en matières premières et de l’excellente technologie de fabrication de Yahua, il est possible de garantir un hydroxyde de lithium de haute qualité», avait déclaré un responsable de LG Energy au média coréen The Korea Economic Daily.

L’implantation au Maroc de la joint-venture LGES-Yahua permettra au géant coréen de «se préparer à la loi sur les matières premières critiques (Critical Raw Materials Act), une législation similaire sur les chaînes d’approvisionnement en minerais, bientôt adoptée par l’Union européenne», explique un responsable de LGES, cité par l’agence de presse coréenne Yonhap.

LG Energy Solution multiplie les partenariats dans ce domaine, afin de renforcer son positionnement dans un secteur en pleine expansion et où la concurrence fait rage. D’après l’agence de presse coréenne, le fabricant a déjà signé des accords d’approvisionnement en lithium avec l’entreprise Vulcan Energy, basée en Allemagne, l’Australien Liontown Resources et le Chilien SQM.