Agroalimentaire et packaging: une trentaine d’hommes d’affaires égyptiens en quête d’opportunités au Maroc

Les secteurs marocains de l’agroalimentaire et du packaging intéressent les hommes d’affaires égyptiens. Une trentaine d’entreprises égyptiennes participent à une mission de prospection organisée les 16 et 17 mai 2023 à Casablanca, par le Conseil des exportations des industries alimentaires et le Conseil égyptien des exportations pour l’impression, l’emballage, le papier, les œuvres littéraires et artistiques.

La première étape de ces rencontres d’affaires avec leurs homologues marocains s’est déroulée ce mardi à la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM). Une journée marquée par la présentation des contrats-programmes dans l’industrie agroalimentaire, l’état des lieux du secteur de l’emballage et du conditionnement au Maroc, et de l’évolution des attentes et des besoins des acheteurs de produits agroalimentaires.

D’après Youssef Lakbida, chef de la Division produits d’origine végétale du ministère de l’Industrie et du Commerce, «l’objectif de cette rencontre est de renforcer la coopération commerciale et économique entre le Maroc et l’Égypte». Et de poursuivre: «Nous avons présenté les potentialités du secteur des industries agroalimentaires du Maroc, et les mesures incitatives accordées par le gouvernement marocain pour encourager les investissements locaux et étrangers. Nous espérons que cet évènement aboutira à la concrétisation de projets dans un esprit gagnant-gagnant entre les deux pays».

L’agroalimentaire, un secteur stratégique

Côté égyptien, on se réjouit d’une telle initiative. «Nous sommes heureux de (re)venir au Maroc aux côtés de nos partenaires égyptiens et marocains. C’est une occasion unique de mettre en avant l’excellence de nos relations commerciales et une opportunité pour les entreprises égyptiennes de rencontrer des acteurs clés du secteur agroalimentaire marocain, de présenter leurs produits et d’explorer de nouveaux marchés», a déclaré Alaa El-Wakeel, membre du conseil d’administration du Conseil égyptien des exportations des industries alimentaires.

«L’agroalimentaire est un secteur stratégique en Égypte et au Maroc, et nous sommes convaincus qu’il y a un grand potentiel pour renforcer les échanges commerciaux entre nos deux pays dans ce domaine», a souligné pour sa part Soliman Khalil Soliman, ministre délégué du Commerce et chef du Bureau commercial de l’ambassade d’Égypte au Maroc.

L’entrepreneur égyptien Bassem Philips, patron de l’entreprise Edita, active dans l’agroalimentaire et implantée au Maroc depuis quelques mois, a également livré un témoignage sur l’écosystème de l’investissement dans le Royaume. «Nous sommes très bien accueillis en tant qu’investisseurs étrangers. L’environnement d’affaires est encourageant pour les investisseurs, le gouvernement nous soutient à travers des formations et des aides incitatives. Le conseil que je peux donner à mes compatriotes égyptiens, c’est d’essayer d’adapter leurs produits aux attentes des consommateurs marocains», précise-t-il. Une journée de networking est prévue le 17 mai à Casablanca pour favoriser les échanges entre les hommes d’affaires des deux pays.