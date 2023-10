Agriculture: zoom sur les projets programmés en 2024

Au Maroc, l’agriculture demeure un pilier majeur de l’économie. Les projets pour 2024 mettent en lumière l’engagement du pays à renforcer ce secteur, tout en garantissant la sécurité alimentaire et en promouvant une agriculture solidaire et durable, conformément aux objectifs de la vision «Génération Green».

Néanmoins, le secteur agricole ne peut prospérer sans eau. C’est dans cette optique que le Programme de l’irrigation et de l’aménagement de l’espace agricole a été mis en place. Dans le cadre de partenariats public-privé (PPP), de nouveaux projets seront lancés.

Ainsi, dans l’Oriental, un ambitieux projet ciblera l’irrigation d’environ 15.000 hectares grâce à la station de dessalement qui se trouve dans la région. Ce projet est estimé à 2,8 milliards de dirhams avec une contribution de l’État prévue de 50 millions de dirhams en 2024.

Lire aussi : Partenariat Public-Privé: l’Exécutif planche sur la réalisation de projets d’irrigation par les eaux non conventionnelles

Dans le Souss-Massa, l’accent sera mis sur la construction d’une unité de dessalement de l’eau de mer, complétée par un réseau d’irrigation dans la zone de Chtouka. Le coût de ce projet qui envisage également l’extension de la station existante s’élève à 4,4 milliards de dirhams, dont une enveloppe de 150 millions de dirhams l’État en 2024.

La région de Marrakech-Safi n’est pas en reste, avec le lancement d’un projet d’irrigation d’un périmètre d’environ 3.000 hectares, d’un budget de 240 millions de dirhams et d’une contribution étatique de 50 millions de dirhams en 2024.

À Casablanca-Settat, le projet d’irrigation du périmètre de Sidi Rahhal sera alimenté par la station de dessalement de Casablanca. Ce projet est chiffré à 1,55 milliard de dirhams, dont 50 millions de dirhams seront financés par l’État en 2024.

Enfin, Guelmim-Oued Noun prévoit un projet de dessalement de l’eau de mer pour l’irrigation d’un périmètre dans la région. Avec un coût de 2 milliards de dirhams, il est prévu une contribution étatique de 121 millions de dirhams pour 2024.

Ces projets cumulés représentent un investissement total de 10,99 milliards de dirhams avec une enveloppe globale de l’État de 421 millions de dirhams pour l’année 2024.

Région Projet Coût total (MDH) Budget mobilisé en 2024 (MDH) L’Oriental Projet d’irrigation d’environ 15.000 ha à partir de la station de dessalement de l’Oriental 2.800 50 Souss-Massa Projet de construction d’une unité de dessalement de l’eau de mer et d’un réseau d’irrigation dans la zone de Chtouka 4.400 150 Marrakech-Safi Projet d’irrigation d’un périmètre d’environ 3.000 ha à partir de la station d’épuration des eaux usées de Marrakech 240 50 Casablanca-Settat Projet d’irrigation du périmètre de Sidi Rahhal à partir de la Station de Dessalement de Casablanca 1.550 50 Guelmim-Oued Noun Projet de dessalement de l’eau de mer pour l’irrigation d’un périmètre dans la région de Guelmim-Oued Noun 2.000 121

L’année 2024 verra aussi la poursuite d’autres projets d’irrigation, dans le cadre de PPP précédemment lancés. Il s’agit en l’occurrence du projet Azemmour-Bir Jdid, d’un coût global de 365 millions de dirhams, et qui va bénéficier d’une enveloppe de 40 millions de dirhams de l’État pour l’année 2024. À fin de juin 2023, ce projet a affiché un taux de réalisation de 95%.

Lire aussi : Stress hydrique: à Berrechid, des agriculteurs découvrent de nouvelles techniques d'irrigation

En parallèle, les travaux d’un autre projet pour le dessalement de l’eau de mer pour l’irrigation à Dakhla se poursuivront l’année prochaine. Une somme de 695 millions de dirhams y sera allouée.

Région Projet Coût total (MDH) Budget mobilisé en 2024 (MDH) Taux de réalisation (%) Casablanca-Settat Projet Azemmour-Bir Jdid 365 40 95 Dakhla-Oued Ed-Dahab Projet pour le dessalement de l’eau de mer pour l’irrigation à Dakhla 1.530 695 35

Concernant le programme d’irrigation et d’aménagement agricole, une enveloppe de 4,09 milliards de dirhams est prévue pour 2024 afin de continuer la mise en œuvre de 24 projets.

Région Nombre de projets Coût total (MDH) Budget mobilisé en 2024 (MDH) Tanger-Tétouan-Al Hoceima 2 3.320 46 L’Oriental 3 755 276 Fès-Meknès 2 8.100 1.915 Rabat-Salé-Kenitra 3 7.455 232 Béni Mellal-Khénifra 1 708 112 Casablanca-Settat 3 2.379 125 Marrakech-Safi 4 721 178 Drâa-Tafilalet 1 1.033 41,5 Souss-Massa 3 5.636 359 Guelmim-Oued Noun 1 2.000 121 Dakhla-Oued Ed-Dahab 1 1.530 690

Quant au programme de développement des filières de production, il a pour objectifs principaux l’amélioration des conditions d’approvisionnement, d’abattage et de commercialisation des viandes, l’amélioration de la qualité des produits et services des marchés de gros et la modernisation des plateformes de distribution et de développement de l’agrobusiness. Un investissement de 124,36 millions de dirhams sera alloué à la poursuite des travaux de ce chantier.

Dans le détail, une enveloppe de 63,7 millions de dirhams sera allouée en 2024 au projet de l’agropole du Loukkos, dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui affiche un taux de réalisation de 16% à fin juin 2023. Le Centre d’innovation agroalimentaire (CIA) de l’Oriental, dont le taux de réalisation s’élève à 7% à fin juin 2023, sera doté d’une allocation de 16,5 millions de dirhams pour 2024.

Lire aussi : Irrigation: la modernisation de plus de 18.000 ha au niveau du Souss-Massa dans le pipe

La région de Fès-Meknès, quant à elle, compte également un CIA qui verra une attribution de 2,16 millions de dirhams en 2024. Quant à la région de Rabat-Salé-Kénitra, elle prévoit de lancer de nouveaux projets au titre de l’année prochaine avec l’agropole du Gharb, bénéficiant d’une enveloppe totale de 96 millions de dirhams, dont 21 millions de dirhams seront décaissés par l’État en 2024. Idem pour l’agropole du Haouz.

Pour ce qui est des infrastructures de commercialisation, une enveloppe de 326 millions de dirhams leur sera allouée en 2024 pour la construction de marchés de gros à Berkane, Meknès, Marrakech et Agadir et de 9 abattoirs de viandes rouges à travers le Maroc.

Région Coût total de l’abattoir (MDH) Budget mobilisé en 2024 (MDH) Tanger-Tétouan-Al Hoceima 31 20 L’Oriental 95 42 Fès-Meknès 35 22 Rabat-Salé-Kénitra 27 13 Souss-Massa 20 10 Béni Mellal-Khénifra 15 10 Guelmim- Oued Noun 40 20 Dakhla- Oued Ed-dahab 28 14 Laâyoune-Sakia El Hamra 5 5

2024 s’annonce donc comme une année pivot pour le secteur agricole marocain. Entre modernisation, partenariats stratégiques et solidarité, le Maroc s’oriente vers une agriculture résiliente, innovante et inclusive.