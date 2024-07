Agriculture: un maigre bilan, des mesures timides pour la prochaine campagne

Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

À la mi-juillet 2024, les précipitations cumulatives nationales se chiffrent à 240 mm, soit une baisse de 34 % par rapport à une saison typique (362 mm). C’est ce qu’indique le magazine L’Observateur du Maroc et d’Afrique.

La saison agricole en cours a ainsi connu des difficultés pour les semis des cultures d’automne. La superficie semée en céréales principales atteint 2,47 millions d’hectares, en baisse de 33 % par rapport à l’année précédente.

Avec un rendement moyen prévu de 16,9 Qx/ha à l’échelle nationale, la production prévisionnelle de blé tendre, blé dur et orge est estimée à 31,2 millions de quintaux, une diminution de 43 % par rapport à la campagne précédente.

«Pour les légumineuses, la superficie cultivée est en baisse de 35 % par rapport à l’année précédente, avec une prédominance des fèves, petits pois et lentilles. Concernant les cultures maraîchères, une superficie totale de 249 000 hectares couvre la production de 8,4 millions de tonnes, satisfait les besoins du marché local et des exportations saisonnières», lit-on.

Seulement 390 millions de m3 d’eau sont actuellement réservés à l’irrigation, représentant à peine 10 % des réserves de barrages agricoles.

Pour la prochaine campagne, des mesures sont prises pour assurer l’approvisionnement en semences et engrais, subventionner les semences céréalières certifiées à hauteur d’environ 40% et d’autres cultures comme les légumineuses, et maintenir les prix abordables. Il est aussi prévu de mobiliser 1,26 million de quintaux de semences certifiées de céréales à des prix incitatifs et subventionnés.

Dans le but de réduire les coûts de production de ces légumes, d’améliorer leur rendement et de garantir un approvisionnement adéquat sur le marché national à des prix raisonnables, les semences et plants de tomates, d’oignons et de pommes de terre seront subventionnées.

«Le programme prévisionnel des cultures inclut des ajustements en fonction des disponibilités en eau, avec un focus sur les céréales, les cultures fourragères, les légumineuses alimentaires, et le maraîchage d’automne», lit-on encore.

Concernant les engrais, le marché sera approvisionné avec 650.000 tonnes d’engrais phosphatés, au même prix que lors de la campagne précédente. Les engrais azotés importés bénéficieront d’une subvention maintenue entre 40% et 45%, avec une quantité prévue de 5 millions de quintaux.

Les aides aux analyses de laboratoire (sols, eaux et plantes) seront également maintenues pour encourager une fertilisation raisonnée parmi les agriculteurs. Des efforts sont également déployés pour soutenir la production animale et renforcer les filières agricoles via des investissements structurants et des incitations financières.