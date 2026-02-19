Agadir prépare le lancement de sa première ligne de BHNS et modernise son réseau de bus

La ville d’Agadir s’apprête à marquer un nouveau tournant dans l’évolution de ses transports urbains avec la mise en service de sa première ligne de bus à haut niveau de service (BHNS).. Mhand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

À Agadir, la mise en service de la première ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) reste un chantier suivi de près, alors que la phase des tests techniques, incluant la «marche à blanc», se poursuit. Cette ligne, qui doit être constituée de 30 bus pouvant transporter chacun 180 passagers, représente un enjeu majeur pour la modernisation du transport urbain dans la métropole.

«Initialement prévue après le mois de Ramadan, sa mise en service intervient dans le cadre du mandat intérimaire confié à Alsa, suite à l’annulation de l’attribution de la gestion déléguée du service public de transport par autobus et BHNS par le Groupement des collectivités territoriales (GCT) du Grand Agadir», indique le quotidien Les Inspirations Eco du 20 février. La Société de développement local Grand Agadir pour la mobilité et les déplacements urbains (GAMDU), qui joue à la fois le rôle d’autorité délégante et de maître d’ouvrage, multiplie les initiatives pour préparer l’infrastructure à son exploitation. Consciente des retards accumulés, la société a récemment lancé les travaux d’entretien des installations et équipements du corridor de cette première ligne. L’objectif est de garantir la durabilité et la fiabilité de la ligne, à travers un marché d’une enveloppe de 4,449 millions de dirhams.

Ce contrat couvre une large palette de prestations, allant de la signalisation lumineuse tricolore au marquage au sol spécialisé, en passant par le nettoyage à vapeur des stations et du mobilier urbain. La maintenance inclut également la gestion des incidents: le prestataire est tenu d’intervenir rapidement en cas de dommages ou de vandalisme touchant les bornes, barrières de quai ou corbeilles, afin de restaurer l’aspect fonctionnel et esthétique des installations et d’assurer la sécurité des usagers.

Parallèlement, écrit Les Inspirations Eco, «la SDL a relancé la construction du deuxième Centre de maintenance et de remisage (CMR2), une infrastructure clé pour la gestion de la nouvelle flotte de bus». Le premier lot de ce projet, estimé à 33,96 millions de dirhams, s’étend sur une surface de 24 275 m² et complète le premier centre (CMR1) situé dans la zone industrielle de Tassila. Les travaux actuels portent sur l’aire de remisage, les stations de lavage et les lignes de ravitaillement en carburant, tandis qu’à terme, le complexe intégrera des ateliers de maintenance et un bâtiment administratif, avec des locaux techniques et des espaces pour les chauffeurs. Ce dispositif permettra d’assurer une logistique moderne et efficace pour l’ensemble du réseau urbain et périurbain.

La modernisation des transports à Agadir ne se limite pas aux BHNS. La SDL consacre également des efforts à l’ensemble du réseau conventionnel pour assurer une cohérence territoriale. À cet effet, un marché de 13,05 millions de dirhams a été attribué pour la fourniture et l’installation de nouveaux poteaux d’arrêt de bus dans le périmètre d’exploitation du Grand Agadir. Ces poteaux en acier galvanisé, de section carrée (30 × 30 cm), seront équipés de panneaux en aluminium conformes à la charte graphique unifiée de la ville.

Le projet intègre également un volet technologique, avec la géolocalisation précise de chaque arrêt et la création d’un dossier de récolement numérique, permettant une gestion optimisée et connectée du transport urbain et périurbain.

Aujourd’hui, la flotte du Grand Agadir compte 168 autobus conventionnels neufs sur un total prévu de 180, soit 90% de la flotte renouvelée. Ce renouvellement s’inscrit dans le cadre d’un marché portant sur l’acquisition de 247 nouveaux autobus, scindé en quatre lots. La livraison du dernier lot, comprenant 78 bus, est attendue d’ici juillet, confirmant la volonté des autorités locales de moderniser et de rendre plus efficace la mobilité urbaine à Agadir.