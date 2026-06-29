Agadir: le géant américain Oracle inaugure son deuxième hub de R&D au Maroc

Oracle a inauguré aujourd’hui son deuxième hub de recherche et développement (R&D) au Maroc, renforçant ainsi ses investissements dans l’écosystème technologique national et réaffirmant son engagement à développer, depuis le Royaume, des technologies cloud et d’Intelligence artificielle (IA) de rang mondial destinées aux marchés internationaux.

Installée à Agadir, cette nouvelle structure s’inscrit dans le prolongement du récent lancement du centre de R&D d’Oracle à Casablanca et marque une nouvelle étape dans la vision portée par Oracle pour faire du Maroc un pôle de référence en matière d’innovation numérique, souligne le géant de l’informatique dans un communiqué.

Le lancement du hub de R&D d’Agadir vient consolider davantage la position d’Oracle au Maroc et en Afrique du Nord. Avec la région Oracle Cloud Casablanca désormais opérationnelle, une deuxième région cloud prévue à Settat, ainsi que des hubs de R&D implantés à Casablanca et à Agadir, Oracle contribue à bâtir dans le Royaume un écosystème cloud et IA d’une ampleur unique.

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En tant que seul grand fournisseur cloud à réunir au Maroc une infrastructure cloud souveraine, l’innovation en Intelligence artificielle, la recherche et le développement avancés ainsi qu’un investissement d’envergure dans les talents, Oracle participe au positionnement du Maroc comme centre régional d’innovation en IA.

Le hub de R&D d’Agadir aura pour mission de stimuler l’innovation dans plusieurs domaines clés, notamment Oracle Cloud Infrastructure, les applications alimentées par l’Intelligence artificielle, les plateformes de données et les solutions sectorielles. Il ouvrira également de nouvelles perspectives à des ingénieurs, développeurs et chercheurs marocains hautement qualifiés. Ce nouveau hub viendra compléter les opérations d’Oracle à Casablanca en donnant naissance à un réseau d’innovation multi-villes, conçu pour favoriser une collaboration renforcée, élargir l’accès aux talents et consolider la position du Maroc comme destination technologique de référence pour l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe.

Le centre de R&D d’Agadir disposera d’espaces de travail collaboratifs modernes, d’environnements de développement avancés et de laboratoires d’innovation dédiés. Ces installations ont été conçues pour soutenir la recherche, l’expérimentation et le développement de produits au sein du portefeuille en pleine expansion d’Oracle dans les technologies cloud et d’IA.