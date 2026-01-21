Sommet IAAPA à Marrakech: le Maroc s’affirme comme hub régional du loisir et du divertissement

Le Maroc a accueilli pour la première fois, le 19 janvier à Marrakech, le sommet IAAPA, événement international de premier plan dédié au développement des industries du loisir, des attractions et de l’animation touristique.

Co-organisé par la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), ce sommet a été présidé par Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, en présence des membres du conseil d’administration IAAPA Monde, de Imad Barrakad, directeur général de la SMIT, ainsi que de nombreux décideurs, investisseurs et opérateurs nationaux et internationaux.

Dans son mot d’ouverture, la ministre a rappelé que ce sommet intervient à un moment de dynamique touristique exceptionnelle, marqué par un record historique de près de 20 millions de touristes en 2025, et par le rayonnement international exceptionnel de la Coupe d’Afrique des nations, qui a démontré la capacité du Royaume à accueillir des événements d’envergure mondiale.

Fatim-Zahra Ammor a déclaré: «Le Maroc connaît une forte croissance touristique, portée par la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste. Notre feuille de route produit des résultats concrets. Notre objectif est de continuer à enrichir l’offre de loisirs, afin de faire du Maroc une destination complète. Nous disposons à cet effet d’une charte de l’investissement compétitive pour encourager les acteurs et investisseurs nationaux et internationaux.»

De son côté, Peter Van Der Schans, IAAPA Board Member-vice-président et directeur exécutif, IAAPA EMEA, a souligné: «IAAPA est fière d’organiser son Sommet au Maroc. Avec un cadre institutionnel solide, des infrastructures modernes et un climat d’investissement attractif, le Maroc s’impose comme une destination stratégique à forte croissance pour les investisseurs de loisirs et de divertissement. Ce Sommet offre une plateforme directe de rencontre entre investisseurs internationaux et opportunités concrètes de développement, dans un marché en plein essor.»

Le sommet IAAPA de Marrakech a rassemblé plus de 150 opérateurs, experts de haut niveau et investisseurs internationaux, représentant plus de 100 pays qui ont débattu des grandes tendances mondiales du secteur des loisirs, des expériences de référence, de l’accélération de l’écosystème du divertissement et des loisirs qui permettent l’allongement de la durée de séjour et la création de valeur pendant le séjour.

Selon Imad Barrakad, directeur général de la SMIT, «cette conférence de portée internationale constitue une occasion unique pour les investisseurs de se positionner au cœur d’un marché en plein essor. Véritable pont stratégique entre opportunités et investisseurs, la première édition de l’IAAPA Morocco Summit offre un accès privilégié aux projets les plus prometteurs de l’industrie du loisir au Maroc».

Le Maroc offre aux investisseurs un potentiel unique

Engagé vers l’objectif de 26 millions de touristes à l’horizon 2030 et à l’approche de grands rendez-vous internationaux, notamment la Coupe du monde 2030, le Maroc confirme ses fortes ambitions pour le développement des industries du loisir et de l’animation.

Le Royaume offre ainsi aux investisseurs un potentiel unique, structuré autour de filières touristiques thématiques et transverses, allant de la culture aux espaces naturels, du désert aux zones de montagne, en passant par les sports de glisse, le bien-être et les expériences culturelles et patrimoniales, complété par des atouts intrinsèques propres à chaque région. Cette diversité permet le développement de projets de loisirs variés, et adaptés aux spécificités territoriales.

À noter qu’IAAPA, organisation mondiale de référence, représente l’ensemble du spectre de la communauté mondiale des attractions, incluant notamment les parcs d’attractions et parcs à thème, les parcs aquatiques, les centres de divertissement familial, les zoos, les aquariums, les musées et attractions culturelles, ainsi que les équipements indoor, les centres de villégiature et les lignes de croisière. L’IAAPA fédère également les concepteurs, fournisseurs, opérateurs, développeurs et investisseurs qui structurent et développent les destinations de loisirs à travers le monde.