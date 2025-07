Aéroports 2030: l’ONDA poursuit sa restructuration

L’ONDA engage deux changements majeurs dans son organisation interne afin de préparer efficacement le déploiement de sa stratégie «Aéroports 2030», souligne l’office public dans un communiqué.

Un appel à candidatures vient d’être lancé pour recruter de nouveaux directeurs à la tête des pôles «navigation aérienne» et «exploitation aéroportuaire».

En attendant la finalisation de ce processus, deux intérims ont été nommés pour assurer la continuité des fonctions. Les deux directeurs actuellement en poste, tous deux des professionnels expérimentés ayant contribué au développement de l’ONDA, prennent en charge les aspects liés aux projets de développement, et resteront rattachés au directeur général.

Lire aussi : Extension et modernisation des aéroports marocains: les chantiers seront livrés avant 2029, assure le DG de l’ONDA

«Cette dynamique s’inscrit dans la continuité du renouvellement déjà amorcé au sein du pôle, commercial, qui a vu récemment l’arrivée d’un nouveau directeur dont la mission est orientée sur la performance économique, les partenariats stratégiques et la transformation des aéroports en véritables hubs multiservices et espaces de vie», ajoute la même source.

L’ONDA engage ainsi une nouvelle phase de structuration interne, portée par la stratégie «Aéroport 2030» et une ambition claire d’adapter l’organisation aux enjeux à venir, renforcer les capacités des équipes et construire, avec méthode et engagement, les aéroports de demain, conclut le communiqué.