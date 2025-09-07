Economie

Aéronautique: cap sur de nouveaux records à l’export

Affichant une progression de près de 9% des exportations au premier semestre 2025 et un chiffre d’affaires supérieur à 14 milliards de dirhams, le secteur aéronautique confirme son essor sur la scène internationale.

Revue de presseAvec une croissance de près de 9% des exportations au premier semestre 2025 et un chiffre d’affaires dépassant 14 milliards de dirhams, la filière confirme sa montée en puissance sur la scène internationale. Entre attractivité pour les investisseurs, montée en valeur ajoutée et partenariats stratégiques avec les grands noms de l’industrie, le Maroc s’impose comme un hub aéronautique régional incontournable, prêt à battre de nouveaux records. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

La filière aéronautique marocaine continue de prendre son envol. «Au terme du premier semestre 2025, les exportations du secteur ont progressé de près de 9% (+8,9%) par rapport à la même période en 2024, témoignant de la dynamique soutenue de cette industrie stratégique», indique le quotidien L’Economiste dans son édition du lundi 8 septembre.

D’après les données de l’Office des changes, les exportations des composants aéronautiques ont atteint une valeur supplémentaire de 1,3 milliard de dirhams, dopées notamment par le segment de l’assemblage (+895 millions de dirhams) et par le segment EWIS (Electrical Wiring Interconnection System), qui regroupe l’ensemble des câblages électriques de systèmes complexes, avec une progression de 488 millions de dirhams.Durant le premier semestre 2025, les exportations de la filière ont franchi le cap de 14,13 milliards de dirhams, soit une hausse de 8,8% par rapport à la même période de 2024.

L’année précédente avait déjà été exceptionnelle, avec un chiffre record de 26,4 milliards de dirhams, en croissance de 14,9% sur un an. Cette performance est portée par le segment de l’assemblage (+23,6%) et le segment EWIS. Sur dix ans, de 2014 à 2024, les exportations ont été multipliées par plus de 3,4, passant de 7,7 à 26,4 milliards de dirhams, soit une progression cumulée de 244%.

«Avec cette trajectoire, le secteur semble bien parti pour établir un nouveau record à l’export d’ici la fin de l’année 2025», lit-on. Cette croissance repose sur l’attractivité du Maroc auprès des investisseurs et des donneurs d’ordre internationaux. Les majors de l’aéronautique font confiance aux composants fabriqués localement, si bien que chaque avion dans le monde comporte au moins une pièce produite au Maroc, selon les experts.

La filière attire également les grands noms de l’industrie: constructeurs, motoristes, équipementiers et développeurs de solutions.Le Maroc séduit ainsi des références majeures telles qu’Airbus, Boeing, Safran, Bombardier ou Pratt & Whitney. Les récents partenariats, comme celui entre Boeing et Alphavest Capital pour la création de cinq centres d’excellence aéronautique dans le Royaume, illustrent cette attractivité. De nouveaux investisseurs allemands, suédois et nord-américains manifestent également un intérêt croissant pour la sous-traitance et le sourcing au Maroc.

Forte de plus de 20 ans d’existence, la filière aéronautique marocaine a atteint un niveau de maturité élevé. L’écosystème se développe progressivement vers des métiers à plus forte valeur ajoutée et des marchés diversifiés, allant des États-Unis au Canada, en passant par l’Europe. Le défi reste toutefois de renforcer la présence de capitaux nationaux, encore trop peu représentés dans le secteur.Parmi ses points forts, l’industrie aéronautique marocaine bénéficie d’écosystèmes complémentaires: assemblage/construction, systèmes électriques et câblages (EWIS), maintenance-réparation (MRO) et ingénierie.

Le taux d’intégration locale dépasse 40% dans certains segments. Aujourd’hui, la filière compte plus de 150 entreprises et près de 26 000 emplois, englobant main-d’œuvre qualifiée, ingénieurs et cadres. «Le chiffre d’affaires avoisine 2,5 milliards d’euros, généré principalement par le fuselage, les faisceaux de câbles, les éléments de structure, les équipements et l’aménagement des avions, ainsi que par les activités de maintenance», lit-on encore.

Economie

Aéronautique: comment le Maroc a triplé ses exportations en dix ans

Economie

Aéronautique: le Maroc, premier pôle africain, confirme ses ambitions mondiales

Economie

Aéronautique: le groupe allemand Masterflex s’implante à Casablanca

Politique

Le Royaume du Maroc, nouveau pilier de l’industrie aéronautique de la défense américaine

