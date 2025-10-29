Aérien: Transavia France lance la ligne directe Deauville-Marrakech

La compagnie aérienne Transavia France a récemment inauguré sa nouvelle ligne directe reliant Deauville à Marrakech. L’inauguration de ce premier vol international régulier vers la Cité ocre «marque une étape majeure dans l’élargissement de l’offre aérienne régionale à travers une nouvelle destination ensoleillée très attendue par les voyageurs normands», indique la société Sealar, gestionnaire de l’aéroport français.

Avec cette nouvelle liaison vers le Maroc opérée une fois par semaine, a-t-elle relevé dans un communiqué, «la Normandie renforce son dynamisme et son ouverture à l’international, en réponse aux attentes des passagers et des acteurs économiques régionaux».

«Les voyageurs pourront désormais rejoindre Marrakech en 3h30, pour une escapade ensoleillée ou un séjour culturel, au départ direct de Normandie», ajoute la même source, notant que le lancement de ce vol s’inscrit dans une stratégie de diversification des destinations accessibles depuis la région française et de renforcement de son attractivité.

Il s’agit du premier vol international régulier mis en service depuis la reprise, le 1er juillet dernier, de la gestion de l’aéroport par Sealar qui administre les aéroports de Deauville, Caen-Carpiquet, Le Havre-Octeville et Rouen-Vallée de la Seine.

Compagnie low-cost du Groupe Air France–KLM, Transavia opère près de 200 lignes depuis la France, notamment Orly, Lyon, Nantes et Montpellier, vers l’Europe et le bassin méditerranéen.

En 2024, elle a transporté près de 14 millions de passagers et se positionne aujourd’hui comme la principale compagnie low-cost au départ de Paris.