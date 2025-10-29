Economie

Aérien: Transavia France lance la ligne directe Deauville-Marrakech

Un avion de la compagnie aérienne Transavia.

Une nouvelle ligne directe reliant Deauville à Marrakech vient d’être mise en service par la compagnie aérienne Transavia France, dans le cadre d’un partenariat avec l’aéroport de Deauville-Normand.

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/10/2025 à 19h47

La compagnie aérienne Transavia France a récemment inauguré sa nouvelle ligne directe reliant Deauville à Marrakech. L’inauguration de ce premier vol international régulier vers la Cité ocre «marque une étape majeure dans l’élargissement de l’offre aérienne régionale à travers une nouvelle destination ensoleillée très attendue par les voyageurs normands», indique la société Sealar, gestionnaire de l’aéroport français.

Avec cette nouvelle liaison vers le Maroc opérée une fois par semaine, a-t-elle relevé dans un communiqué, «la Normandie renforce son dynamisme et son ouverture à l’international, en réponse aux attentes des passagers et des acteurs économiques régionaux».

Lire aussi : Marrakech, destination la plus vendue par la compagnie Transavia cet hiver

«Les voyageurs pourront désormais rejoindre Marrakech en 3h30, pour une escapade ensoleillée ou un séjour culturel, au départ direct de Normandie», ajoute la même source, notant que le lancement de ce vol s’inscrit dans une stratégie de diversification des destinations accessibles depuis la région française et de renforcement de son attractivité.

Il s’agit du premier vol international régulier mis en service depuis la reprise, le 1er juillet dernier, de la gestion de l’aéroport par Sealar qui administre les aéroports de Deauville, Caen-Carpiquet, Le Havre-Octeville et Rouen-Vallée de la Seine.

Lire aussi : Aérien: Transavia lance 14 nouvelles lignes vers le Maroc pour l’hiver prochain

Compagnie low-cost du Groupe Air France–KLM, Transavia opère près de 200 lignes depuis la France, notamment Orly, Lyon, Nantes et Montpellier, vers l’Europe et le bassin méditerranéen.

En 2024, elle a transporté près de 14 millions de passagers et se positionne aujourd’hui comme la principale compagnie low-cost au départ de Paris.

