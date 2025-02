Aérien. Delta Air Lines lancera en octobre un vol direct Atlanta-Marrakech

Un vol direct Atlanta-Marrakech sera opéré, à partir d’octobre 2025, par Delta Air Lines sur un Boeing 767-400 de 238 sièges, à raison de trois fréquences hebdomadaires, annonce un communiqué de l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

Il s’agit du deuxième vol direct entre les États-Unis et le Maroc lancé en deux ans, après celui annoncé par United Airlines entre New York et Casablanca. «Cette nouvelle ligne constitue une avancée de taille, Atlanta étant le plus grand hub au monde et une porte d’entrée stratégique vers l’ensemble du territoire américain. Ce hub dessert en effet 125 villes américaines», indique l’ONMT, précisant que ce vol «permettra de drainer un flux important de voyageurs vers le Maroc, contribuant à la croissance du tourisme et au développement des échanges entre les deux pays».

«Le renforcement des liaisons aériennes entre les «États-Unis et le Maroc permettra de consolider le positionnement de la destination Maroc sur ce marché qui représente près de 125 millions de voyageurs. Les Américains étant très attachés aux compagnies nationales et leurs programmes de fidélité influencent énormément le choix d’une destination», explique l’office.

En 2024, quelque 402.377 touristes américains ont visité le Maroc (+7% par rapport à l’année 2023). Et au cours du seul mois de janvier 2025, les arrivées en provenance des États-Unis se sont chiffrées à 26.777 voyageurs, en hausse de 31% par rapport à la même période de 2024. Pour l’ONMT, l’objectif à terme est de franchir le cap d’un million de touristes américains visitant le Maroc.