À Sefrou, la nectarine dessine les contours d’une saison exceptionnelle, n’en déplaise à la pomme

La province de Sefrou ne se contente plus de consolider sa place parmi les principaux pôles nationaux de production de cerises: la nectarine s’impose désormais, saison après saison, comme l’une des cultures fruitières phares de la région. Portée par des atouts naturels et des conditions climatiques favorables, cette filière a permis aux exploitations agricoles de réaliser cette année une production abondante et d’une qualité remarquable.

Le360 s’est rendu dans une exploitation agricole située au nord de la province, où l’on a pu observer l’activité intense des ouvriers récoltant avec soin les nectarines, avant leur acheminement vers l’étape du triage. Les fruits y sont soigneusement classés selon leur taille et leur qualité, en vue de leur conditionnement puis de leur commercialisation.

Dans ce contexte, Driss El Maghari, l’un des ouvriers agricoles, a affirmé que la saison actuelle se caractérise par une production abondante et une qualité élevée. Il a souligné que «la période de récolte constitue un rendez-vous très attendu chaque année par les travailleurs saisonniers», en raison des opportunités d’emploi et d’amélioration des revenus qu’elle offre, en plus de la rentabilité qu’elle génère pour les propriétaires des exploitations. Il a estimé que la récolte est abondante et que les nectarines présentent cette année une qualité supérieure comparée aux saisons précédentes.

De son côté, Hamid Salehi, conseiller agricole et expert en arboriculture fruitière, a expliqué, dans une déclaration pour Le360, que la province de Sefrou compte environ 3.000 hectares plantés de pêchers. Il a précisé que la saison actuelle figure «parmi les meilleures, grâce à des précipitations importantes et à des conditions climatiques favorables», qui ont permis aux arbres de bénéficier pleinement de leurs besoins en eau et en heures de froid, ce qui s’est directement répercuté sur la qualité et le rendement de la production.

Hamid Salehi a ajouté que la culture de la nectarine connaît «une expansion continue dans la province, les superficies qui lui sont consacrées augmentant d’année en année», au détriment d’autres arbres fruitiers, notamment le pommier, désormais pénalisé par le manque d’heures de froid nécessaires à une bonne production. Cette situation a poussé un certain nombre d’agriculteurs à se tourner vers la plantation de pêchers, en raison de leur meilleure rentabilité économique.

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L’expert a par ailleurs souligné que les fruits de cette saison se distinguent «par leur grande taille, le poids d’une pêche variant entre 200 et 250 grammes, ainsi que par la qualité de leur coloris et leur forte teneur en sucre», des caractéristiques qui ont renforcé leur valeur commerciale. Il a également précisé que la nectarine regroupe plusieurs variétés qui se distinguent par leur période de maturité, leur couleur et la taille des fruits, parmi lesquelles des variétés blanches, jaunes et rouges, ainsi que des variétés précoces, moyennes et tardives, ce qui permet d’étaler la période de récolte et de commercialisation.

Concernant les prix, il a indiqué que le kilogramme se négocie entre 6 et 8 dirhams au niveau des exploitations agricoles, avant d’atteindre les marchés de gros à des prix compris entre 9 et 10 dirhams. Il a précisé que les prix restent tributaires de l’offre et de la demande, et qu’ils ont tendance à augmenter lorsque les quantités d’autres fruits de saison disponibles sur les marchés diminuent.