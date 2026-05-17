À Casablanca, l’APIC et le ministère de l’Industrie signent un accord lors de la Journée nationale de la céramique

Ryad Mezzouz (à gauche), ministre de l'Industrie et du Commerce, aux côtés d'Omar Chaabi, président de l’APIC. (S.Bouchrit/Le360)

La première édition de la Journée nationale de la céramique, organisée par l’Association professionnelle des industries de la céramique (APIC) sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, s’est tenue ce vendredi à Casablanca en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce.

Temps fort de cette rencontre, un protocole d’accord stratégique a été signé entre l’APIC et le ministère afin d’accompagner la structuration, la compétitivité et la transformation durable de la filière céramique nationale.

Symboliquement, le protocole d’accord a été signé directement sur un carreau de céramique, illustrant l’attachement des parties prenantes à une industrie ancrée dans le savoir-faire marocain et tournée vers l’avenir.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’Accord céramique 2026-2030, feuille de route stratégique destinée à accompagner la transformation de la filière autour de plusieurs priorités: compétitivité industrielle, efficacité énergétique, structuration du marché, montée en gamme, innovation et valorisation du «Made in Morocco».

Il prévoit notamment la mise en place d’un cadre de coordination entre l’État et les industriels afin d’accompagner durablement le développement du secteur et de renforcer la souveraineté industrielle nationale dans les matériaux de construction.

Les panels ont donné lieu à des débats. Au cœur des discussions: la pâte rouge marocaine, longtemps opposée à la pâte blanche dans les perceptions du marché. Les intervenants ont rappelé que cette distinction a toujours davantage relevé de la perception que de la réalité technique. Qualité, résistance, durabilité et design: la pâte rouge marocaine répond aux exigences du marché et s’impose aujourd’hui comme un matériau performant, moderne et pleinement compétitif.

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Les intervenants ont également insisté sur la nécessité de renforcer la compétitivité de la filière, d’accompagner sa modernisation et de consolider sa présence sur les marchés à fort potentiel, dans une logique de création de valeur industrielle nationale.

À cette occasion, Omar Chaabi, président de l’APIC, a déclaré: «La céramique marocaine dispose aujourd’hui des fondamentaux industriels nécessaires pour franchir un nouveau cap. L’enjeu est désormais de structurer une trajectoire commune entre acteurs publics et privés afin de bâtir une filière plus compétitive, plus innovante et créatrice de valeur pour le Royaume.»