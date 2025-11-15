Culture

Zamane à M’Hamid El Ghizlane: le festival qui fait battre le cœur musical du désert

Le festival Zamane de M'Hamid El Ghizlane.

Par Fatima El Karzabi
Le 15/11/2025 à 16h30

VidéoAux confins du Drâa, là où le désert de M’Hamid El Ghizlane semble suspendre le temps, le Festival Zamane redonne voix aux mémoires musicales du Sud-Est marocain. Jusqu’au 16 novembre 2025, cette 4ème édition met en lumière les traditions Ganga, gnawa, amazighes, arabes, daraoua et sahariennes, célébrant la profondeur culturelle du désert et rappelant le rôle du Maroc au carrefour des routes sahariennes.

Aux portes de Zagora, le désert de M’Hamid El Ghizlane fera de nouveau écho aux traditions musicales du Sud-Est marocain. Du 14 au 16 novembre, la 4ème édition du Festival Zamane célébrera le patrimoine Ganga, les sonorités gnawa et les héritages amazigh, arabe, daraoua et saharien.

Porté par Joudour Sahara, avec le soutien de l’Arab Fund for Arts and Culture (AFAC), de la Coopération suisse et de la Playing for Change Foundation, l’événement s’affirme comme un rendez-vous majeur de la région, à la jonction entre valorisation patrimoniale, création contemporaine et transmission aux jeunes générations.

Immersion au cœur des traditions sahariennes

Cette quatrième édition a réuni plus de 150 musiciens Ganga et Gnawa issus de la vallée du Drâa, autour de concerts, d’ateliers et de performances en plein air, sous le ciel étoilé du Sahara. Le festival proposera également un espace de transmission intergénérationnelle, où maîtres musiciens et jeunes locaux partageront techniques, récits et savoir-faire. Ces rencontres offriront une immersion profonde dans les traditions du désert, tout en permettant à ces patrimoines vivants d’entrer en dialogue avec des formes artistiques contemporaines.

Bien plus qu’un festival...

Pour Halim Sbai, directeur du Festival, l’événement est d’abord l’aboutissement d’un travail de fond mené toute l’année. «Pour nous, Zamane n’est pas seulement un festival: c’est l’espace où nous montrons le travail accompli tout au long de l’année. Les 150 artistes que vous avez vus, nous avons travaillé avec eux, enregistré leurs spectacles et accompagné leurs créations en amont», dit-il.

Il insiste également sur l’importance stratégique et historique du lieu: «Nous sommes dans l’une des dernières oasis de Zagora, aux confins septentrionaux du Grand Sahara. Nous voulons rappeler le rôle du Maroc, ses racines africaines et ses liens avec les frontières du Sud: de Tombouctou jusqu’au fleuve Sénégal».

Face à la tentation de folkloriser le patrimoine, il plaide pour une approche plus authentique et respectueuse: «Le touriste post-Covid est devenu exigeant; à nous de sortir des clichés et de la folklorisation de notre patrimoine».

Un rôle social essentiel dans une région isolée

Pour l’acteur Hicham Ouali, présent à l’événement, le Festival Zamane représente bien plus qu’un simple rendez-vous artistique dans une région où l’accès à la culture reste limité. «On oublie souvent qu’il existe, au Maroc, des régions qui n’ont ni théâtre ni salle de cinéma, et qu’un festival comme celui-là est parfois le seul moyen pour que la population locale reste en lien avec la culture et les arts, et pour que les jeunes ici ne se sentent pas isolés».

En s’ancrant au cœur d’un territoire longtemps marginalisé, Zamane crée ainsi un espace de rencontre, de transmission et de fierté collective, faisant du Sahara un véritable foyer de créativité vivante et partagée.

Par Fatima El Karzabi
Le 15/11/2025 à 16h30
#Zamane#Festival Zamane#Zagora#Patrimoine culturel saharien

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Zagora: concertation élargie autour de la nouvelle génération des programmes de développement territorial intégré

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Zagora: la vente illégale de palmiers menace les oasis

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Pastèques à Zagora: un plan pour limiter les surfaces cultivées, devant la raréfaction de l’eau

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Mira, le nouvel opus de Nour-Eddine Lakhmari en compétition au Festival de Tallinn en Estonie

Articles les plus lus

1
Sahara, Sebta et Melilia: le Parti populaire espagnol en guerre contre le réel
2
Tesh Sidi, parlementaire espagnole: une diablesse du Polisario au Paradis
3
Paléolithique: ce que les pierres taillées à Casablanca disent de l’Acheuléen le plus ancien d’Afrique du Nord
4
Libération de Boualem Sansal: pour Pascal Bruckner, «l’Algérie a cédé parce qu’elle a tout perdu»
5
Grand Format-Le360. Christophe Lecourtier: «La position de la France, c’est d’être l’allié le plus engagé, le plus fidèle et le plus concret du Maroc»
6
Rabbi David Hanania Pinto, rabbin marocain de Jared Kushner, et artisan discret des Accords d’Abraham
7
Défense. Budget 2026, stratégie d’armement et projets industriels: les vérités de Abdellatif Loudiyi
8
Les camps de Tindouf au cœur de tous les calculs
Revues de presse

Voir plus