Visa for Music 2025: l’appel à candidatures pour les showcases est lancé

Le festival et marché international Visa for Music, dédié à la musique d’Afrique et du Moyen-Orient, revient pour sa 12ème édition, du 19 au 22 novembre 2025 à Rabat. L’appel à candidatures pour participer aux showcases est ouvert jusqu’au 23 mars, et les artistes intéressés doivent soumettre leur demande via le site officiel de l’événement.

Les artistes et groupes issus d’Afrique, du Moyen-Orient et d’autres régions du monde sont invités à déposer leur candidature pour rejoindre cette scène. Au terme du processus de sélection, une quarantaine d’artistes seront choisis par un jury d’experts de la culture et de la musique. Ils auront l’opportunité de se produire devant un public international, composé de professionnels et de festivaliers, et ainsi nouer des connexions stratégiques pour faire avancer leur carrière.

Véritable carrefour international pour les professionnels de l’industrie musicale, Visa for Music offre aux artistes une opportunité unique de se produire sur scène lors de showcases de 40 minutes. En parallèle, l’événement propose un marché dynamique comprenant un salon professionnel, des speed meetings et un forum de rencontres dédiées aux acteurs du secteur culturel et des médias.

Depuis sa création en 2014, Visa for Music s’est imposé comme une plateforme incontournable pour la promotion des talents et la mise en réseau des professionnels de la musique. L’édition 2024 avait rassemblé plus de 1.200 professionnels venus de 80 pays, ainsi que quelque 20.000 festivaliers.