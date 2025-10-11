Visa For Music 2025: la programmation dévoilée

Organisé par Anya Culture et Atlas Azawan avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, du Conseil régional Rabat-Salé-Kénitra, de la Fondation Hiba et du Bureau marocain des droits d’auteurs, Visa For Music 2025 promet quatre jours de musique et d’échanges culturels. Depuis sa création, le festival défend la jeunesse et la diversité, offrant un accès gratuit aux jeunes professionnels marocains, ainsi que des tarifs étudiants et des actions de médiation culturelle.

Cette édition s’ouvrira le mercredi 19 novembre par une grande parade urbaine à 16h, suivie de la cérémonie officielle d’ouverture et de la remise des Trophées VFM rendant hommage aux figures emblématiques de la musique africaine. Chaque après-midi, des animations musicales gratuites seront proposées sur l’esplanade du Théâtre Mohammed V.

Le festival proposera 30 showcases live sur plusieurs scènes (Théâtre Mohammed V, Salle Bahnini, cinéma Renaissance), 12 showcases électro au Chellah, ainsi que des fanfares et ensembles traditionnels. Cette année, l’accent est mis sur les artistes lusophones africains célébrant leurs 50 ans d’indépendance (Mozambique, Cap-Vert, Guinée-Bissau) et sur la diversité des scènes africaines, de la RDC au Botswana, du Nigéria à la Côte d’Ivoire. La scène électro du Maghreb et du Moyen-Orient sera également à l’honneur, tout comme la vitalité de la scène marocaine et de sa diaspora.

Parallèlement à la programmation artistique, le marché professionnel de Visa For Music constitue un lieu d’échanges entre artistes, producteurs et programmateurs, au Maroc comme à l’international. Au programme: forum de conférences, ateliers et masterclasses, salon exposant plus de 50 acteurs culturels, ainsi que speed meetings et rendez-vous B2B pour favoriser les opportunités de collaborations.

Les artistes à suivre en showcase

Parmi les showcases live, le festival accueillera des talents internationaux comme Anyma Ora du Québec, Daby Touré de Mauritanie ou Bantu du Nigéria. La scène marocaine sera particulièrement mise en valeur avec Lotfi E., Nashwa, Saad Tiouly ou encore 21Tach. Côté électro, des projets hybrides et innovants se succéderont avec Aïchoucha by Khalil Epi, SODFA, Elements of Baraka et Yasmina Karrum.

Les parades et espaces publics seront animés par des fanfares et ensembles traditionnels, offrant une immersion festive et colorée dans la musique africaine et marocaine.