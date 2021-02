© Copyright : DR

La chaîne française, Canal+, a dévoilé la première bande-annonce de la 46e édition des César, qui aura lieu le 12 mars 2021 à l’Olympia, avec en vedette l’actrice Marina Foïs comme maîtresse de cérémonie.

La chaine de télévision française à péage, axée sur le sport et le cinéma, a diffusé, ce vendredi 19 février 2021, la première bande-annonce de la prochaine cérémonie des César.

Un teaser fortement apprécié par les internautes et autres férus du Septième Art, où la comédienne Marina Foïs, maîtresse de cérémonie, se lâche et apparait plus décontractée malgré le message fort qu’elle délivre.

"Je ne sais pas si le cinéma vous a manqué, mais vous, vous nous avez manqué terriblement, douloureusement, éperdument", annonce-t-elle, accompagnée par la bande originale du film Out of Africa, signée John Barry.

Et de conclure sur note d’espoir: "Il y a eu les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, et toutes celles qu’on ne peut plus faire. Le temps d’une éclaircie dans les Cévennes, on s’est réjoui de dire Adieu aux cons et pour autant, on a tous hâte d’effacer l’historique de 2020 et de retrouver notre ADN".