Avoirs à l'étranger: des responsables marocains binationaux dans le viseur d'une enquête

Les enquêtes sur le trafic de monnaies virtuelles à l’étranger, en particulier le bitcoin, auraient permis aux enquêteurs de remonter la piste de responsables marocains, dont certains binationaux.

Les noms de ces derniers ont été cités par les personnes impliquées dans ce trafic, qui ont déclaré qu’ils leur auraient rendu service sur les plateformes dédiées à la monnaie numérique, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 19 et 20 avril.

Et de préciser que «l’Office des changes a été saisi pour passer au peigne fin les transactions douteuses impliquant des responsables marocains».

Selon Assabah, c’est à ce stade de l’enquête que la question de la binationalité est devenue cruciale, car les personnes impliquées changeaient leurs noms et prénoms dans leurs documents d’identité étrangers, rendant leur identification initiale difficile.

Mais, en collaboration avec les autres autorités financières étrangères, notamment européennes, poursuit le quotidien, l’Office des changes est parvenu à les identifier.

Il s’agit de responsables marocains, binationaux, qui investissaient des capitaux, via des entreprises, dans des bourses européennes, de pays du Golfe et au Canada, indiquent les mêmes sources.

«L’enquête a permis de repérer dix Marocains, hommes d’affaires et responsables, possédant des entreprises dont la valeur des investissements, des fonds et des biens immobiliers, serait de l’ordre de milliards», résume Assabah.

Dans cette optique, les mêmes sources n’écartent pas la mise en œuvre de la procédure de fermeture des frontières à l’encontre des mis en cause jusqu’à l’achèvement de l’enquête.

Enfin, rappelle le quotidien, le Maroc avait signé l’accord multilatéral pour l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, ce qui permettra aux autorités compétentes de traquer les fraudeurs dans ce cadre.

Par ailleurs, ajoute le quotidien, l’Office des changes, placé sous la tutelle du ministère de l’Economie et des Finances, veille sur la réglementation et le contrôle des opérations de change et la publication des statistiques des échanges extérieurs.