© Copyright : DR

Avec «Qu’importe si les bêtes meurent», la réalisatrice franco-marocaine Sofia Alaoui a été nominée dans la catégorie du meilleur court métrage des César, dont la cérémonie d’ouverture se déroulera le 26 février 2021.

Agée de 29 ans, Sofia Alaoui s’est déjà fait remarquer avec ce même documentaire aux Etats-Unis, au festival de Sundance, le plus réputé des festivals de cinéma indépendant, où elle a remporté, en février 2020, le Grand Prix du jury dans la catégorie «Shorts».

Mais parce qu’une consécration n’arrive jamais seule, la voici nominée, cette fois-ci, aux César avec un court-métrage qui fait désormais partie d’une sélection de 24 films retenus parmi 400 autres.

Entre réalisme et onirisme, «Qu’importe si les bêtes meurent» raconte l’histoire d’Abdellah, un jeune berger et son père qui vivent dans les montagnes de l’Atlas et se retrouvent confrontés à la mort de leur bétail. Pour se ravitailler, Abdellah se rend au village le plus proche mais il s’aperçoit une fois arrivé que l’endroit est désert en raison d’un mystérieux évènement.