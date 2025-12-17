ValenciaPhoto 2026: le Maroc à l’honneur au carrefour des cultures méditerranéennes

Le choix du Maroc comme pays invité d’honneur de ValenciaPhoto 2026, festival international de photographie et de débat, constitue une reconnaissance majeure du travail mené par le Royaume pour faire de la photographie un art à part entière, à la fois outil de création, de réflexion et de dialogue entre les cultures. Présentée mercredi au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat, cette édition placée sous le thème «Pays de la Méditerranée» entend créer des ponts durables entre le Maroc, l’Afrique et l’espace euro-méditerranéen.

S’exprimant lors de cette rencontre, le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, a salué cette distinction, qu’il a inscrite dans la continuité de la vision portée par le roi Mohammed VI en faveur du développement des musées et de la promotion de la culture et des arts. Une reconnaissance, selon lui, qui vient consacrer les efforts déployés par le Royaume pour affirmer la photographie comme une discipline artistique à part entière.

Mehdi Qotbi a rappelé l’engagement de la Fondation nationale des musées en matière d’enrichissement des collections, de soutien aux artistes et de création du Musée national de la photographie, autant d’initiatives contribuant au rayonnement culturel du Maroc.

Il a également relevé la profondeur des liens historiques, culturels et humains unissant le Maroc et l’Espagne, estimant que la culture et l’art constituent des leviers essentiels de rapprochement entre les peuples et de consolidation du dialogue euro-méditerranéen, dans une dynamique de diplomatie culturelle active.

De son côté, le directeur du festival, Nicolas Llorens Lebeau, a expliqué que ValenciaPhoto entend proposer une approche plurielle de l’espace méditerranéen à travers une programmation mêlant expositions, débats et rencontres, autour de thématiques liées à l’identité, à la mémoire et aux mutations contemporaines.

Soulignant le rôle essentiel de ce type de manifestations dans le renforcement des échanges entre institutions, artistes et territoires, il a estimé que le choix du Maroc comme pays invité d’honneur traduit la vitalité de sa scène photographique et la nécessité de lui offrir une visibilité accrue au sein des grands rendez-vous culturels internationaux.

Cette édition constituera ainsi une vitrine privilégiée pour des photographes marocains aux parcours et aux écritures visuelles variés, appelés à partager leurs regards sur la Méditerranée. À ce titre, Nicolas Llorens Lebeau a invité les artistes marocains à répondre à l’«open call» lancé dans le cadre du festival.

Diversité, traditions et modernités

Il a également précisé que ValenciaPhoto 2026 s’articulera autour de trois axes majeurs (l’internationalisation, l’éducation et la valorisation du patrimoine photographique) affirmant que la photographie doit être envisagée non seulement comme une pratique esthétique, mais aussi comme un outil pédagogique et critique.

ValenciaPhoto 2026 mettra ainsi en lumière des images qui questionnent, rassemblent et révèlent la diversité des identités méditerranéennes, en explorant les liens entre traditions et modernités, les enjeux environnementaux, les dynamiques migratoires et les défis sociopolitiques, dans un espace dédié à la rencontre, à la réflexion et à la création.