© Copyright : DR

«Ormindo», dont l’intrigue est une œuvre fictive vénitienne du XVIIe siècle, signée de Francesco Cavalli, est l'unique opéra européen dont l’intrigue se déroule au Maroc.

C'est donc 378 ans après sa création, que l'opéra Ormindo est présenté pour la première fois dans le lieu original de son intrigue, le Maroc. L’histoire se déroule ainsi à Anfa, une ville du royaume de Fessa en Maurétanie, où vivent deux princes, Amida et Orminondo, tous deux amoureux d’Erisbe, épouse d’Hariadeno, le vieux roi de Fessa.

Histoire d’amour qui connaît une fin heureuse, malgré les obstacles et les quiproquos, Ormindo est une œuvre colorée de l'art musical baroque, un hommage plein d'humour à la générosité, à l'amour et à l'humanité. Cet opéra est aussi une rareté, car après avoir été joué pour la première fois en 1644 au Teatro San Cassiano de Venise, le premier opéra public au monde, il ne sera rejoué qu’à partir de 1967.

Coproduction internationale soutenue par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc, l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Rabat, le Théâtre Mohammed V et le Goethe-Institut Marokko, cette œuvre réunit sur scène des artistes du Maroc et ceux de dix autres nations.

Magnifique exemple de coopération culturelle, cet opéra cherche ainsi à établir un dialogue actif et à créer des liens entre les personnes de régions et milieux culturels les plus divers.

La mise en scène, qui sera d'abord présentée au Théâtre Mohammed V, a été réalisée par Pascual Jordan, dans une nouvelle esthétique musicale minimaliste et moderne, tandis que les décors et les costumes ont été créés par la princesse Ingeborg zu Schleswig-Holstein.

La partition manuscrite originale du maître vénitien du début de l'opéra baroque, Francesco Cavalli, a quant à elle été rééditée, et composée dans sa nouvelle version par Yvon Repérant et Thomas de Vries (chef d'orchestre de l'Ensemble Mattiacis) à partir du manuscrit original de Cavalli.

Ormindo, le 30 septembre 2022, au Théâtre Mohammed V de Rabat.