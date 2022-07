© Copyright : DR

C’est à Rabat, Marrakech et Casablanca que se produira, pour la première fois au Maroc, une troupe de théâtre israélienne avec déjà trois représentations prévues en septembre.

Ce sera la première fois qu’une troupe israélienne se produira sur les planches d’un théâtre marocain. Une grande première qui «bénéficie du soutien du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Coopération régionale et du ministère de la Culture au Maroc», explique la presse israélienne, et que l’on doit à Yassine Othmane, homme d’affaires marocain résidant à Genève, et fondateur d’AKAL, une ONG qui s’active afin de créer des branches opérationnelles dans les pays où elle opère et place le développement d’un modèle socio-économique responsable et écologique au cœur de ses priorités.

Dès septembre, le public marocain pourra ainsi assister, pendant deux semaines, à Rabat, Marrakech et Casablanca, à trois pièces jouées par la troupe The Jaffa Theatre. Il s’agit en l’occurrence de Umm Kulthum d'Eden Oliel et Yigal Ezrati, de Farid El Atrash de Yigal Ezrati, et enfin, de Papajina, de Hannah Vazna-Greenwald.

«Pour nous, Arabes et Juifs, travaillant ensemble toute l’année en arabe et en hébreu, l’arrivée au Maroc semble être une continuation naturelle de notre activité qui réunit la culture arabe et hébraïque. Et les bouffées d’enthousiasme (…) que nous recevons du Maroc réchauffent le cœur», s’est enthousiasmé Yigal Ezrati, directeur de la troupe composée d’une équipe de vingt-cinq personnes, parmi lesquelles des comédiens et des musiciens.

D’après la presse israélienne, quelques représentants de la troupe se rendront une première fois au Maroc du 25 au 29 juillet pour assister à une conférence de presse et accorder une série d'interviews à la télévision et à la radio.