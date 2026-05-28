Tribune. L’Aïd el-Adha ou la mémoire universelle du sacrifice

À l’aube de l’Aïd, avant même que le soleil ne se lève, les bêlements des moutons s’élèvent de partout -des cours intérieures, des toits, des ruelles encore sombres. Ils se répondent de proche en lointain, tissant dans l’obscurité un univers mystérieux, suspendu, qui n’appartient qu’à ce jour-là. Puis vient le silence. Brutal, soudain. Le silence du couteau levé.

Et dans ce silence, quelque chose d’aussi vieux que l’humanité s’accomplit.

Les couteaux qu’on aiguise la veille. Le mouton attaché dans la cour depuis deux jours, que les enfants ont déjà baptisé d’un prénom. Les habits neufs sortis la nuit. L’angoisse douce, mêlée de curiosité, qui saisit l’enfant qui regarde pour la première fois. Puis le brouhaha qui reprend -les voisins qui frappent à la porte, les assiettes qui circulent d’une maison à l’autre. Ce jour-là, on ne mangeait pas seul. Le quartier entier respirait au même rythme.

Aujourd’hui, quelque chose de tout cela se perd. Les familles se dispersent, les villes interdisent l’abattage à domicile, les enfants grandissent loin du geste et de son mystère. L’Aïd survit, mais souvent vidé de cette chair vive, de cette transmission silencieuse que le rite accomplissait sans qu’on en soit vraiment conscient.

Et pourtant. Ce geste -la lame levée, le sang versé, le repas partagé- est l’un des plus vieux que l’humanité connaisse. Bien avant l’islam, bien avant Ibrahim, bien avant toutes les religions du Livre, les hommes sacrifiaient. Les Arabes de la Jâhiliyya le faisaient. Les populations autochtones d’Afrique du Nord le faisaient. Les Grecs, les Babyloniens, les Hindous, les Aztèques le faisaient. Qu’est-ce que cela nous dit de nous-mêmes ?

I. Avant l’islam: des peuples qui sacrifiaient déjà

Avant que le Prophète Muhammad ne révèle le message de l’islam au VIIe siècle, la péninsule arabique était plongée dans ce que les musulmans appellent la Jâhiliyya -littéralement l’ère de l’ignorance. Les Arabes de cette époque étaient polythéistes : ils vénéraient des centaines d’idoles, des astres, des djinns, des divinités tribales. Et ils sacrifiaient abondamment -des chameaux, des moutons, des bœufs égorgés sur les autels de leurs dieux- bien avant qu’ils n’aient entendu parler d’Ibrahim au sens coranique.

Au Maghreb, les Imazighen -ce peuple dont l’histoire est millénaire et dont les racines plongent bien plus loin que la conquête arabe- pratiquaient eux aussi le sacrifice dans un cadre religieux totalement indépendant du monothéisme. Leurs rites s’inscrivaient dans une vision du monde animiste, où la nature et les ancêtres étaient honorés par des offrandes de sang. Le Yennayer, le nouvel an amazigh célébré le 13 janvier et reconnu comme fête nationale au Maroc depuis 2020, en porte encore la trace: dans de nombreuses familles, un animal est abattu ce jour-là pour marquer le renouveau de l’année, dans une logique de cycle cosmique qui n’a rien à voir avec le récit d’Ibrahim.

Ainsi, un habitant du Souss ou du Rif qui égorge son mouton à l’Aïd accomplit un geste qu’il croit exclusivement islamique, alors que ses ancêtres le pratiquaient déjà, dans un tout autre univers symbolique. L’islam n’a pas inventé le sacrifice: il l’a réorienté, purifié, réinscrit dans une nouvelle théologie. Le geste existait avant le message. La main qui se lève est plus ancienne que la foi qui la guide.

II. Un rite vieux comme l’humanité

Si l’on élargit le regard, le tableau devient vertigineux. Le sacrifice est l’un des phénomènes culturels les plus universels de l’histoire humaine. On le retrouve partout, à toutes les époques, sur tous les continents. En Mésopotamie, il y a plus de cinq mille ans, les prêtres sumériens offraient chaque jour des animaux à leurs dieux dans des temples gigantesques. Les pharaons d’Égypte sacrifiaient des taureaux lors de chaque grande fête. En Grèce antique, on n’inaugurait aucune guerre, aucun jeu olympique sans immoler des bêtes sur l’autel des dieux.

Dans le sous-continent indien, le sacrifice védique -appelé yajna- est décrit avec une précision minutieuse dans les textes du Rigveda, datés d’au moins 1.500 ans avant notre ère. Dans les mythologies nordiques, les Norrois sacrifiaient des chevaux à Odin. Chez les Aztèques, on offrait des cœurs humains au Soleil pour empêcher la fin du monde. Dans les sociétés africaines traditionnelles, le sang animal scelle les pactes entre les vivants et les ancêtres.

La conclusion s’impose: le sacrifice n’est pas une invention des religions monothéistes. C’est ce que le sociologue Marcel Mauss appelait un fait anthropologique total -un geste qui engage à la fois le religieux, l’économique, le politique et le symbolique. Il n’appartient à aucun peuple en particulier. Il appartient à l’espèce.

III. Pourquoi les hommes sacrifient-ils? La réponse de René Girard

Pourquoi des sociétés aussi différentes, séparées par des millénaires et des océans, ont-elles toutes inventé le sacrifice ? La réponse théologique classique -honorer les dieux, obtenir leurs faveurs- ne suffit pas à expliquer cette universalité. C’est ici qu’intervient René Girard, l’un des philosophes les plus originaux du XXe siècle, auteur de La Violence et le Sacré (1972).

Tout commence par ce qu’il appelle le désir mimétique. Les êtres humains ne désirent pas les choses spontanément: ils désirent ce que les autres désirent. Si mon voisin convoite un objet, cet objet devient soudain désirable à mes yeux. Cette imitation engendre inévitablement des rivalités qui se propagent, contaminent le groupe, et peuvent menacer la communauté entière d’une violence incontrôlable. «Le désir est essentiellement mimétique, il se calque sur un désir modèle; il désigne à son propre désir un objet désiré par ce modèle» -René Girard, La Violence et le Sacré, 1972.

Face à cette menace, un mécanisme spontané émerge: le bouc émissaire. Toute la violence du groupe se concentre sur une victime unique -souvent un étranger, un marginal, quelqu’un de «différent». On l’élimine. La paix revient. La violence de tous contre tous s’est transformée en violence de tous contre un seul. Ce meurtre fondateur produit un effet paradoxal : la victime, qui a sauvé la communauté par sa mort, devient sacrée. Elle est à la fois coupable et bienfaitrice. «Le sacrifice polarise sur la victime des germes de discorde répandus partout et les dissipe en leur offrant une satisfaction complète» -René Girard, La Violence et le Sacré, 1972.

Le sacrifice rituel est alors la répétition contrôlée de ce meurtre originel. La communauté rejoue périodiquement le geste fondateur pour canaliser la violence avant qu’elle n’explose. L’animal sacrifié remplace la victime humaine -et cette substitution représente déjà un progrès moral considérable. Le couteau se lève, le sang coule, mais personne ne meurt au sein de la communauté. La paix est renouvelée.

IV. Quand les mythes racontent que le monde est né d’un sacrifice

La théorie de Girard éclaire également les grands récits fondateurs de l’humanité. Car presque toutes les cosmogonies -ces mythes qui racontent comment le monde est apparu- font du sacrifice leur acte inaugural. Dans les textes védiques, le géant primordial Purusha est sacrifié par les dieux : de son corps démembré naîssent les éléments et le cosmos tout entier. En Babylonie, le dieu Mardouk tue le monstre marin Tiamat et façonne le ciel et la terre de son corps. Dans la mythologie nordique, le géant Ymir est tué et son corps devient la matière de la création.

Dans tous ces récits, Girard lit la trace mythifiée du meurtre fondateur. La violence originelle est transformée en mythe grandiose pour en effacer le caractère scandaleux. La victime sacrifiée devient dieu créateur. C’est dans ce contexte que le récit d’Ibrahim prend une dimension particulière. La substitution de l’animal à l’enfant -ce «Non, pas le fils» prononcé par Dieu au dernier instant- représente un tournant moral dans l’histoire de l’humanité. Pour la première fois, une voix divine interdit le sacrifice humain. La spirale de la violence sacrée commence à être questionnée de l’intérieur même de la tradition.

V. Le sacrifice: un lien entre les hommes

Mais le sacrifice n’est pas seulement une réponse à la violence. Il est aussi un puissant créateur de lien social. Henri Hubert et Marcel Mauss l’ont montré dès 1899 dans leur Essai sur la nature et la fonction du sacrifice: l’acte sacrificiel est une communication entre le monde des hommes et le monde du sacré, où la victime sert de passeur entre ces deux univers.

Cette logique obéit à ce que les Latins appelaient le do ut des -«je donne pour que tu donnes». On offre quelque chose de précieux pour obtenir en retour la pluie, la santé, la protection divine. Mais surtout, le repas collectif qui suit le sacrifice est au cœur du rite. À l’Aïd, la viande est partagée en trois tiers -pour la famille, pour les voisins, pour les pauvres. Ce partage réaffirme l’égalité devant Dieu et renouvelle les liens de la communauté. La vie se nourrit de la vie, et cette vérité mérite d’être reconnue et ritualisée.

VI. La modernité a-t-elle vraiment aboli le sacrifice?

La modernité occidentale a cru avoir liquidé le sacrifice. La raison scientifique a chassé les superstitions. Et pourtant, nous abattons chaque année des dizaines de milliards d’animaux dans des abattoirs industriels que personne ne veut voir. Nous tuons plus que jamais -mais sans geste, sans communauté, sans reconnaissance.

Girard nous avertit: quand on supprime la forme rituelle de la violence, celle-ci ne disparaît pas. Elle cherche d’autres canaux. Les deux guerres mondiales, avec leurs dizaines de millions de morts offerts sur l’autel de la Nation, ont peut-être été les sacrifices les plus gigantesques de l’histoire -précisément parce qu’ils n’étaient plus reconnus comme tels. La compétition économique qui broie des millions de personnes, le sacrifice quotidien du temps et de la santé sur l’autel de la productivité: la modernité sacrifie elle aussi, mais en silence.

C’est pourquoi la persistance du rite sacrificiel dans les cultures religieuses n’est pas un archaïsme honteux. Elle est une forme de lucidité: nommer la violence, la contenir dans un geste contrôlé, la partager en communauté, plutôt que de la laisser circuler à l’état sauvage. Elle dit aussi quelque chose d’essentiel sur le besoin humain de relier -du latin religare, qui a donné le mot «religion»- les vivants entre eux, les vivants et les morts, les hommes et ce qui les dépasse.

Conclusion

Les bêlements se sont tus. Le silence du couteau est passé. La ville a repris son bruit ordinaire. Mais quelque chose demeure, dans les maisons où les familles se retrouvent autour de la viande partagée: la trace d’un geste aussi vieux que l’humanité, que nul ne sait vraiment expliquer mais que tous reconnaissent.

Ce geste n’appartient à aucune religion en particulier: il appartient à l’espèce. Les Arabes de la Jâhiliyya le connaissaient. Les Imazighen de l’Afrique du Nord le pratiquaient dans leur propre univers spirituel bien avant l’islam. Les Grecs, les Romains, les Hindous, les Aztèques le pratiquaient aussi, chacun à sa façon, chacun pour les mêmes raisons profondes.

René Girard nous a donné les clés: parce que nous sommes des êtres qui désirent ce que l’autre désire, donc des êtres de rivalité et de violence potentielle, le sacrifice est la réponse que l’humanité a inventée pour survivre à elle-même, pour transformer la violence en lien, pour faire communauté malgré tout. Comprendre cela, ce n’est pas diminuer la foi des croyants — c’est mesurer toute la grandeur d’un geste qui unit, à leur insu, le musulman de Casablanca et le chamane de Sibérie, le pèlerin de La Mecque et le paysan védique de l’Antiquité. Tous portent, dans la main qui se lève, la même question silencieuse : comment vivrons-nous ensemble ? C’est peut-être la question la plus humaine qui soit.

Références bibliographiques

GIRARD, René, La Violence et le Sacré, Grasset, Paris, 1972.

GIRARD, René, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Grasset, Paris, 1978.

HUBERT, Henri & MAUSS, Marcel, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice, in L’Année sociologique, vol. II, 1899.

MAUSS, Marcel, Essai sur le don, PUF, Paris, 1925.

ELIADE, Mircea, Le Sacré et le Profane, Gallimard, Paris, 1965.

CHELHOD, Joseph, Le Sacrifice chez les Arabes, PUF, Paris, 1955.