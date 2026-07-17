Trafic de fossiles: la France restitue au Maroc neuf dents de dinosaures du Crétacé

Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, aux côtés de son homologue française Catherine Pégard, lors de la restitution au Maroc de fossiles saisis par la Douane française.

La saisie a été effectuée par la Douane française à Menton, dans les Alpes-Maritimes, à bord d’un camion de fret express reliant l’Espagne à l’Italie. Les fossiles, dissimulés dans le chargement, proviennent du Maroc et remontent au Crétacé supérieur, une période comprise entre 72 et 66 millions d’années.

Grâce à une coordination étroite entre la Douane française, le ministère français de la Culture et l’Ambassade de France au Maroc, ces pièces paléontologiques ont pu être restituées aux autorités marocaines, dans le respect des conventions internationales relatives à la protection du patrimoine.

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Le lot récupéré comprend une dent de Zarafasaura oceanis, un plésiosaure, reptile marin au long cou qui peuplait les océans préhistoriques. Trois dents appartiennent à des mosasaures, redoutables prédateurs marins popularisés auprès du grand public. Les cinq autres dents proviennent vraisemblablement de Dyrosaurus phosphaticus, un reptile proche des crocodiles actuels, également présent dans les formations phosphatées marocaines.

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Cette restitution illustre les enjeux liés à la préservation du patrimoine fossile marocain, particulièrement convoité sur les marchés internationaux. Le Maroc, riche de gisements paléontologiques uniques, est régulièrement confronté à des tentatives d’exportation illégale de fossiles, souvent destinés à des collections privées.