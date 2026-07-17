Culture

Trafic de fossiles: la France restitue au Maroc neuf dents de dinosaures du Crétacé

Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, aux côtés de son homologue française Catherine Pégard, lors de la restitution au Maroc de fossiles saisis par la Douane française.

Neuf dents de reptiles fossilisés, datant de près de 70 millions d’années et originaires du bassin géologique marocain, ont été restituées au Maroc après leur saisie en février 2025 par les autorités douanières françaises. Cette opération met en lumière l’ampleur du trafic illicite de patrimoine paléontologique et l’efficacité de la coopération entre Rabat et Paris.

Par La Rédaction
Le 17/07/2026 à 17h48

La saisie a été effectuée par la Douane française à Menton, dans les Alpes-Maritimes, à bord d’un camion de fret express reliant l’Espagne à l’Italie. Les fossiles, dissimulés dans le chargement, proviennent du Maroc et remontent au Crétacé supérieur, une période comprise entre 72 et 66 millions d’années.

Grâce à une coordination étroite entre la Douane française, le ministère français de la Culture et l’Ambassade de France au Maroc, ces pièces paléontologiques ont pu être restituées aux autorités marocaines, dans le respect des conventions internationales relatives à la protection du patrimoine.

Lire aussi : Ce que le trafic illicite de fossiles dit d’un marché parallèle bien installé au Maroc

Le lot récupéré comprend une dent de Zarafasaura oceanis, un plésiosaure, reptile marin au long cou qui peuplait les océans préhistoriques. Trois dents appartiennent à des mosasaures, redoutables prédateurs marins popularisés auprès du grand public. Les cinq autres dents proviennent vraisemblablement de Dyrosaurus phosphaticus, un reptile proche des crocodiles actuels, également présent dans les formations phosphatées marocaines.

La France restitue au Maroc neuf dents de dinosaures du Crétacé.

Cette restitution illustre les enjeux liés à la préservation du patrimoine fossile marocain, particulièrement convoité sur les marchés internationaux. Le Maroc, riche de gisements paléontologiques uniques, est régulièrement confronté à des tentatives d’exportation illégale de fossiles, souvent destinés à des collections privées.

Par La Rédaction
Le 17/07/2026 à 17h48
#Maroc#France#Fossiles#paléontologie#patrimoine

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