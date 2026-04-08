«Traditions brodées du Maroc à l’Afghanistan»: les parures et broderies traditionnelles marocaines exposées à Chicago

Pour la première fois, à l’Art Institute of Chicago, une exposition mettra en lumière des textiles, des bijoux et des parures – pour la plupart inédits – datant du 18ème au 20ème siècle et issus d’Asie du Sud-Ouest et d’Afrique du Nord.

À travers cette exposition se révèlent la beauté singulière et les expressions visuelles emblématiques de ces régions où l’on continue d’utiliser des techniques d’ornementation ancestrales pour partager des expressions culturelles liées à l’identité, au statut social et aux croyances traditionnelles.

Du Maroc à l’Afghanistan se dévoilent les tenues traditionnelles et les parures, comme autant de protections physiques mais aussi spirituelles, ainsi que des objets du quotidien ornés de matériaux précieux, de motifs et de dessins symboliques réalisés à partir de pièces de monnaie, de fils, de perles, d’amulettes, d’ornements et de bijoux.

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«Cette exposition met en lumière la beauté, la diversité et le symbolisme, ainsi que les innovations techniques des textiles et des costumes traditionnels qui font la renommée de la région SWANA (ndlr : South West Asian and North African)», explique à ce sujet Janet Marion Purdy, conservatrice adjointe du département des textiles. «C’est une occasion unique pour nos visiteurs de découvrir notre vaste collection d’œuvres de la région SWANA et de mieux comprendre et apprécier ses traditions et son histoire», ajoute-t-elle.

Du Maroc à l’Afghanistan, au cœur d’une vaste région irriguée par des réseaux commerciaux millénaires, les œuvres présentées mettent en lumière des circulations culturelles profondes, façonnées entre montagnes, déserts et mers. Elles témoignent des mobilités des peuples nomades, ainsi que de la diffusion et de l’entrecroisement de multiples traditions religieuses et modes de vie urbains.

Parmi les pièces majeures de l’exposition figurent notamment des colliers en argent et corail issus des montagnes de l’Anti-Atlas marocain, des vêtements richement brodés provenant de Syrie, du Yémen, du Niger et d’Égypte, ainsi qu’une couverture de mariage brodée par le peuple ahwari d’Irak.