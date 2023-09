Tanjazz 2023: le programme enfin dévoilé

Et de 22 pour le festival Tanjazz! Prévue du 22 au 24 septembre, cette grand-messe de la musique jazz à Tanger. Le public aura rendez-vous avec Keziah Jones, Roberto Fonseca, Omar Sosa, The Gipsy King ft Nicolas Reyes, Tigran Hamasyan, Mario Biondi, Hamid El Kasri, Hoba Hoba Spirit mais aussi Kawtar Sadik, Mr ID et la liste est encore longue.

Au programme: des concerts gratuits, des fanfares, des concerts payants, des cours de danse et des jam sessions. comme toujours, le jazz comme fil conducteur, le line-up de cette édition présente une palette riche de styles musicaux: world music, swing, blues, rhythm ‘n’ blues, funk, salsa, soul, mais aussi gnaoua, desert blues et électro, avec vingt formations issues de six nationalités.

Le coup d’envoi des festivités aura lieu vendredi 22 septembre, dès 18H00, avec la fanfare Lazcar Volcano, qui animera chaque jour les ruelles de la Médina de Tanger, en démarrant par Bab El Kasbah et en passant par le Petit et le Grand Socco. La fanfare Lazcar Volcano mélange les chants ancestraux (maloya, samba, son cubano) avec la rébellion urbaine (hip hop, afro beat, funk).

Cœur battant de Tanjazz, le Palais des Institutions Italiennes ouvrira ses portes le vendredi 22 et le samedi 23 septembre dès 19H00.

L’aménagement du festival a été repensé pour offrir une expérience unique aux festivaliers. Le jardin extérieur du Palais des Institutions Italiennes abritera trois food courts, un marché de créateurs, ainsi que de nombreuses animations offertes par les partenaires du festival (espace accessible avec le pass «Jardin»). Les trois scènes sont réparties entre les magnifiques salles intérieures et le grand jardin extérieur. Elles accueilleront sept concerts par soir, des cours de danse, ainsi que les incontournables jam sessions et diverses autres animations.

Le programme Tanjazz 2023

VENDREDI 22 SEPTEMBRE

CIRCUIT KASBAH:

18H00 Fanfare Lazcar Volcano

-Scène BMCI Publique @Bab Marsa

21H30 Gnawa Express

23H30 Sound of Mint

PALAIS DES INSTITUTIONS ITALIENNES:

-Scène BMCI Palais (Jardin extérieur)

21H30 Mario Biondi & The Band, Crooning Undercover

23H30 The Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes

-Scène Orange

20h00 Omar Sosa, Quarteto AfroCubano

22h00 James Andrews & Frank Salis

00h00 Nirek Mokar & His Boogie Messengers

-Scène Volkswagen

20H30 Cours de Danse par Rabat City Swing

22h00 The B’ldi Jazz Trio

00H00 Terrie Odabi