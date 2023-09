Festival Timitar 2023: Zakaria Ghafouli, Najwa Karam, Labess et Dystinct au programme

Rendez-vous musical placé au coeur de l’été depuis sa naissance en 2004, le festival Timitar d’Agadir bouscule sa tradition pour tenir sa 17ème édition durant le mois de septembre, plus précisément sur trois jours, du 7 au 9 septembre prochains.

Raison invoquée pour ce nouveau calendrier: une saison touristique exceptionnelle pour la ville d’Agadir, qui a poussé «l’équipe de Timitar à programmer son édition 2023 en septembre, afin de prolonger la dynamique du tourisme national et international», avait expliqué Brahim El Mazned, le directeur artistique du Festival.

En tout, une vingtaine artistes animeront les nuits d’Agadir durant les trois jours et nuits que durera le Festival, avec des spectacles qui prendront leurs quartiers sur la Place Al Amal et au Théâtre de Verdure.

Dans la liste des artistes programmés, on retrouve Rayss Aarab Atigul, Bab L’bluz, Amine Babylone, Ahwach Idaoutanane, Larbi Imeghrane, Manal, Najwa Karam, Stranger Souma, Tarwa N’tiniri, Amadou et Mariam, Aïcha Tachenouit, Zakaria Ghafouli, Deepsoul, Lahoucine Amerrakchi, le groupe libanais Adonis et Labess.