Le festival Timitar pour la première fois en septembre

Le festival Timitar d’Agadir organisé habituellement en juillet aura lieu cette année, pour la première fois, en septembre. «Compte tenu de la dynamique touristique, impressionnante cet été à Agadir, l’équipe de Timitar a décidé de programmer l’édition 2023 en septembre afin de prolonger cette dynamique du tourisme national et international». C’est ce que nous explique Brahim El Mazned, directeur artistique de l’événement musical prévu du 7 au 9 septembre 2023.

Aussi, que les fans et grands amoureux de ce festival de musiques du monde se rassurent, l’édition 2023 n’est pas annulée mais tout simplement reportée. Et à l’instar de l’année précédente, tout aussi exceptionnelle, le festival Timitar aura lieu en format réduit, à savoir sur trois jours au lieu de quatre.

A l’heure de la rédaction de cet article, plusieurs artistes ont déjà confirmé et signé pour leur participation au prochain Timitar. Parmi eux, on citera le couple Amadou et Mariam et un autre tandem, pour les férus de la musique touareg, Tarwa N’tiniri de Ouarzazate, ainsi que la chanteuse pop Manal Benchlikha, le groupe algérien Labès qui rejoint pour la première fois Timitar, et le groupe de rock franco-marocain Bab L’Blues. Côté artistes amazighs, il y aura au programme, entre autres, Tachinouite et Hussein Marrakchi.

La place El Amal et le Théâtre de verdure, récemment restauré, abriteront les concerts du prochain Timitar.